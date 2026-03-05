Казахстанец завоевал «золото» на турнире по гребному слалому в Таиланде

Спорт
135
Дана Аменова
специальный корреспондент

Александр Куликов выиграл соревнования в гребле на каноэ

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по гребному слалому отметилась золотой медалью на международном турнире в Районге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ее автором стал Александр Куликов. Казахстанец выиграл соревнования в гребле на каноэ.

Второе место занял Кейго Ямамото (Япония). Австралиец Севан Билло замкнул тройку лучших.

Куаныш Еренгаипов показал четвертый результат. 

#турнир #золото #гребной слалом

