Казахстанец завоевал «золото» на турнире по гребному слалому в Таиланде
135
Александр Куликов выиграл соревнования в гребле на каноэ
Команда Казахстана по гребному слалому отметилась золотой медалью на международном турнире в Районге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Ее автором стал Александр Куликов. Казахстанец выиграл соревнования в гребле на каноэ.
Второе место занял Кейго Ямамото (Япония). Австралиец Севан Билло замкнул тройку лучших.
Куаныш Еренгаипов показал четвертый результат.