Казахстанец проиграл судебный спор с Rolex

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебная коллегия по административным делам суда Астаны оставила без изменения решение СМАС г. Астаны от 12 июля 2024 года (о признании решения апелляционного совета Минюстиции РК и регистрацию товарного знака «C.» незаконными).

Из обстоятельств дела следует, что 19 июня 2023 года на гражданина Казахстана был зарегистрирован товарный знак «C.».

Ранее от Rolex SA поступило возражение на аннулирование данного товарного знака, в котором утверждалось, что товарные знаки «C.» и COSMOGRAPH являются сходными до степени смешения, что может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

20 февраля 2024 года решением апелляционного совета Министерства юстиции РК было отказано в аннулировании товарного знака «C.», после чего компания Rolex SA обжаловала это решение.

«Суд при рассмотрении дела установил, что компания Rolex SA является владельцем товарного знака COSMOGRAPH по международной регистрации с приоритетом от 4 мая 1961 года в отношении товаров 14 класса, а именно части часов всех видов и их компонентов. Товарный знак «C.» зарегистрирован гораздо позже и в отношении товаров и услуг, связанных с часами», – говорится в сообщении.

Несмотря на наличие в товарном знаке «C.» определенной графики и дополнительного окончания в слове COSMOGRAPH, основным элементом по смыслу является слово «C.».

«Суд признал решение апелляционного совета Министерства юстиции РК от 20 февраля 2024 года и регистрацию товарного знака «C.» незаконными, поскольку существует высокая вероятность смешения товаров, маркированных товарными знаками «C.» и COSMOGRAPH, что может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя», – говорится в официальном сообщении.

Судебная коллегия по административным делам суда г. Астаны признала решение первой инстанции законным и обоснованным.

Напомним, что недавно другой казахстанский предприниматель также поплатился за незаконную продажу в своем бутике одежды бренда Zara и OYSHO, тем самым нарушая права владельца товарных знаков. 

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