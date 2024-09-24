Два миллиона тенге отсудила Zara у казахстанского бизнесмена

Представители компании и департамента юстиции изъяли из его бутика 117 товаров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский предприниматель поплатился за незаконную продажу в своем бутике одежды бренда Zara и OYSHO, тем самым нарушая права владельца товарных знаков, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы Верховного суда, предприниматель признался, что купил одежду у незнакомого продавца по цене ниже оптовой, расплатившись наличными. Затем он выставил продукцию в своем бутике и разместил рекламу в интернете.

Бизнесмен утверждает, что не знал о необходимости лицензии для продажи товаров под известными брендами.

Представители компании и департамента юстиции изъяли из бутика 117 товаров на сумму более 2 млн тенге, незаконно маркированных товарными знаками.

«Суд признал бизнесмена виновным в нарушении прав на товарный знак и обязал выплатить более 2 млн тенге компенсации. Также ему предписано удалить все объявления о продаже в социальных сетях, так как это тоже является нарушением», − говорится в официальном сообщении.

В суде напомнили, что использование товарного знака в СМИ, включая рекламу в соцсетях, нарушает права правообладателя.