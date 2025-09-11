Казахстанец «потратил» на лечение зубов более 32 миллионов тенге

О подделке договоров со стоматологическими клиниками для вывода денег из ЕНПФ рассказали в Отбасы банке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из клиентов 11 раз подавал заявку на использование денег из ЕНПФ для лечения зубов. Общая сумма изъятий у него составила 32,6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Отбасы банк

"Если предположить, что установка одного импланта и коронки стоила 500 тысяч тенге, то на эти деньги можно было бы установить 65 таких имплантов

Другой клиент на лечение зубов потратил 24,7 млн тенге. Эта сумма была единоразово переведена в одну из стоматологических клиник.

Известен случай, когда клиент 27 раз подавал заявку для использования излишков на лечение зубов. Общая сумма перевода составила 13,1 млн тенге", - говорится в сообщении.

Часто граждане из разных городов страны предпочитали лечить зубы именно в стоматологических клиниках Атырау.

В период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу Отбасы банка enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 млрд тенге только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что 222,61 млрд тенге были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Половина из этих клиник находится в Атырау, остальные в Алматы и Астане.

Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 млрд тенге.

"При предоставлении клиентами банка подверждающих документов, наблюдаются явные фальсификации, подтверждающие нецелевое использование средств ЕПВ", - отметили в банке.

Все эти выявленные факты дискредитируют государственную программу по оказанию социальной поддержки населению и свидетельствуют о том, что в Казахстане налажен масштабный бизнес по нецелевому использованию средств ЕПВ, заявили в Отбасы банке.

Материалы дел с подозрительными схемами банк передал в правоохранительные органы для дальнейшей работы. Известно, что Агентство по финансовому мониторингу начало проверку ряда стоматологических клиник, действия которых вызывают сомнения в целевом использовании пенсионных излишков.

#ЕНПФ #пенсионные #зубы

