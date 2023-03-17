Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

Первое место досталось канадцу Микаэлю Кингсбери, а третье место занял Мэтт Грэм из Австралии.

Фото: olympic.kz

Казахстанец Павел Колмаков стал вторым на этапе Кубка мира по фристайлу-могул в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале спортсмен за свое выступление набрал 78,72 балла. Данного результата хватило, чтобы завершить выступление на втором месте.

Первым стал канадец Микаэль Кингсбери - 85,67. Третье место осталось за Мэттом Грэмом из Австралии - 78,42.

Соревнования проходят на ГК "Шымбулак".