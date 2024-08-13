Казахстанка стала чемпионкой теннисного турнира в Польше

Теннис
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Дана Аменова
корреспондент

Жибек Куламбаева выиграла 35-й трофей под эгидой ITF, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК  

Фото: ФТК

Жибек Куламбаева в паре с итальянкой Николь Фосса Уэрго выиграла турнир серии ITF W50. В финале казахстанско-итальянский дуэт обыграл украинскую пару Марина и Надя Колб со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Этот титул стал для Куламбаевой юбилейным – 30-м в парном разряде турниров ITF.

Ещё 5 раз Жибек побеждала в одиночном разряде. Хорошо выступила на домашнем турнире 18-летняя Соня Жиенбаева, которая стала финалисткой турнира серии ITF W15 в Усть-Каменогорске.

В финале Жиенбаева уступила представительнице России Алисе Кюммель - 6:7 (1:7), 3:6.

#турнир #теннис #чемпионка #ФТК #Польша

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