Казахстанская платформа для климатического саммита

Монография является интеллектуальным вкладом в реализацию Доктрины низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года.

В шотландском Глазго на днях на 26-ю сессию Конференции сторон (Conference of Parties – COP-26) соберутся главы государств со всего мира для того, чтобы в контексте Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UN Framework Convention on Climate Change) обсудить консолидированный план по сдерживанию глобального потепления климата. Делегация нашей страны во главе с ­Премьер-министром Аскаром Маминым также примет участие в обсуждении практичес­ких мер по переходу к низкоуглеродному развитию и представит казахстанскую платформу по декарбонизации национальной экономики до 2060 года.

Говоря о монографии, ответственный редактор издания, член Совета по «зеленой» экономике при Президенте РК, д. э. н., профессор Бахыт Есекина отметила актуальный и пионерный характер данного исследования. В нем впервые на постсоветском пространстве системно изложены приоритеты глобального энергетического перехода, методология оценки потенциала декарбонизации экономики, проанализированы состояние, перспективы и технологии декарбонизации добывающих отраслей экономики.

В ходе исследования авторы пришли к выводам, что Казахстан имеет достаточный производственный и научный потенциал для того, чтобы стать лидером декарбонизации, инвестируя в отечественные технологические решения, синхронизируя меры в таких ключевых областях, как промышленная политика, «зеленые» финансы и исследования, обеспечивая при этом социальную справедливость для энергетического перехода.

Депутат Сената Ольга Булавкина в ходе обсуждения моно­графии отметила, что в регионах ведутся мероприятия по защите окружающей среды, но из-за высокой стоимости инновационных технологий декарбонизация продвигается очень медленно. Между тем, согласно док­трине, Казахстан намерен удвоить долю ВИЭ к 2030 году и вывести из эксплуатации все угольные ТЭЦ к 2050 году.

Однако для этого необходимо создать принципиально новую индустрию низкоуглеродного производства с использованием энергии ВИЭ для сокращения выбросов и повышения энергоэффективности.

С этим мнением солидарны авторы разделов по декарбонизации горно-металлургического комплекса РК и внедрению абсорбционных технологий. В качестве одного из перспективных направлений снижения энергопотребления на горнодобывающих предприятиях в издании предложены цифровые технологии и уже апробированные программные продукты с 100-процентным казахстанским содержанием, позволяющие получить большой экономичес­кий эффект уже в первый год эксплуатации.

Эксперты Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС) отметили, что многие страны обновили свои нацио­нальные обязательства. Казах­стан, входящий в топ энергопотребляющих стран мира, планирует снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 15% и добиться углеродной нейтральности к 2060-му.

Безусловно, достижение этой цели требует осуществления не только инновационных проектов в области ВИЭ, но и совершенствования образования в сфере альтернативной энергетики и поддерж­ки исследований, в частности в области развития водородной энергетики.

Это направление принципиально новое в Казахстане, как отметили эксперты Международного научного центра «Астана», однако оно имеет огромный потенциал для декарбонизации как в нефтегазовой и угольной промышленности (методом паровой конверсии), так и в металлургии (замена кокса на водород H2), транспорте и НИОКР.

В монографии также рассмот­рены перспективные направления использования метана в промышленности, представленные экспертами Казахского института нефти и газа. Оценочные запасы метана угольных пластов составляют около 490 млрд м3, что позволит в будущем использовать проекты по снижению выбросов метана в качестве кредитов на сокращение парниковых газов.

В заключение презентации экс­перты дали оценку проекту Док­трины низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года. Отмечая в целом ее инновационный характер и целевую направленность, эксперты были единодушны во мнении, что она должна содержать целевые индикаторы в разрезе регионов и отраслей по таким ключевым направлениям декарбонизации, как ВИЭ, энергоэффективность, углеродоемкость. Необходимо также включить экономические инструменты и механизмы, стимулирующие декарбонизацию базовых отраслей (такие как льготные кредиты, налоговые каникулы и другие), меры по совершенствованию системы мониторинга выбросов (транс­парентность и цифровизация).