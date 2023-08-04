Казахстанские биотехнологи научились распознавать штаммы зоонозных и особо опасных инфекций (ООИ) по их географии – местные они, завозные или же это биооружие
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Галия Шимырбаева
К секвенированию штаммов коллекционных ООИ и зоонозных инфекций Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева шел давно, но лаборатория, где есть оборудование для их кластерного анализа по географической принадлежности, появилась только сейчас. Для ясности: секвенирование – это синтез или определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности генома, позволяющий вникнуть в суть всего живого на земле.