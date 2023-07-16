Казахстанские боксеры приняли участие в «ночи чемпионов IBA»

Фото: Дирекция развития спорта РК

Казахстан на турнире представляли Дулат Бекбауов, Мухамедсабыр Базарбайулы и Валентина Хальзова, сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта.

Их соперниками стали одни из лучших мастеров современности. Формат боя предполагал 5 раундов по 3 минуты для мужчин и 5 раундов по две минуты для женщин, при этом последние бились без шлемов.

Первой из наших соотечественников вышла чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова. Ее соперницей была Элиф Гюнер из Турции. Бой состоялся в новой для обеих весовой категории до 75 кг. Казахстанка с первой минуты взяла инициативу в свои руки. Стратегия, техника и быстрые успешные атаки подарили Валентине Хальзовой победу единогласным решением судей.

«Это интересный этап моей жизни и я рада что одержала победу. Хочу сказать спасибо своему тренеру, всем Казахстану за поддержку», - отметила после боя Валентина Хальзова.

В весе до 63,5 кг Мухаммедсабыр Базарбайулы боксировал с участником чемпионата мира из Узбекистана Муджибилло Турсуновым. Во время боя наш спортсмен получил травму губы. В итоге, более опытный Турсунов праздновал победу.

Второй центрально-азиатское дерби составила пара Дулат Бекбауов-Асадхуджа Муйдунхуджаев. К слову, это уже третья битва между боксерами Казахстана и Узбекистана. В последний раз они встречались в финале чемпионата мира в Ташкенте. Поединок в весе до 71 кг, несмотря на многочисленные акцентированные удары Бекбауова, все же принес победу чемпиону мира.

В других боях, призер Олимпиады Имам Хатаев из России выиграл у двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы. В главном событии «Ночи чемпионов» 5-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион кубинец Хулио Ла Круз победил Энмануэля Рейеса Пла из Испании.

Тем самым победители получили пояс чемпиона и призовой фонд в размере 10 000 долларов, занявшие вторые места – 5000 долларов США.