Победителей республиканского чемпионата по художественной гимнастике чествовали в Астане

В столице завершился чемпионат РК по художественной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала Акмарал Ерекешева. Второе место заняла Айбота Ертайкызы. Замкнула тройку лучших Айым Мейржанова.

Астана стала лучшей в групповых упражнениях. «Серебром» отметились гимнастки из ВКО. Третье место заняла сборная Алматы.

В командном многоборье победу одержала Астана. Шымкент показал второй результат. Алматинки завершили ЧРК третьими.

Также в НОК добавили, что в апреле Акмарал Ерекешева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).