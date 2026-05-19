Победителей республиканского чемпионата по художественной гимнастике чествовали в Астане

Юные спортсменки отличились сразу в нескольких видах соревновательных программ
В столице завершился чемпионат РК по художественной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала Акмарал Ерекешева. Второе место заняла Айбота Ертайкызы. Замкнула тройку лучших Айым Мейржанова.
Астана стала лучшей в групповых упражнениях. «Серебром» отметились гимнастки из ВКО. Третье место заняла сборная Алматы.
В командном многоборье победу одержала Астана. Шымкент показал второй результат. Алматинки завершили ЧРК третьими.
Также в НОК добавили, что в апреле Акмарал Ерекешева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).