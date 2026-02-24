Оперная певица и фехтовальщик Руслан Курбанов рассказали, почему предстоящее голосование станет определяющим фактором развития правовой системы и единства народа, сообщает Kazpravda.kz
Казахстанская оперная певица Мария Мудряк поддерживает проект новой Конституции.
«Для меня важно, что в Основном Законе подчёркивается значение культуры, образования и науки. Это показывает, что духовное и интеллектуальное развитие рассматривается как основа нашего будущего государства», — написала Мудряк в социальных сетях.
Она также отметила важность сохранения культурного наследия как основы национальной идентичности.
«Особенно значимым считаю внимание к сохранению историко-культурного наследия. Искусство, музыка, театральные традиции — часть нашей национальной идентичности и ценностей», — пояснила оперная певица.
По её мнению, предлагаемые изменения направлены на укрепление правовой системы и общественного единства.
«Вижу конституционные изменения как этап развития правовой системы и поддерживаю курс на стабильность, единство и развитие. Уверена, что реформы должны способствовать укреплению, процветанию и единству нашего народа», — говорит она.
Представитель сборной Казахстана по фехтованию Руслан Курбанов также высказался о предстоящем референдуме по новой Конституции, призвав граждан выразить свою позицию через голосование.
«Я немного новостей успеваю читать, но слово «референдум» в моих лентах появляется всё чаще. Оно сначала звучало сложно и непонятно. Начал изучать. По факту всё проще.Все споры и позиции о новой Конституции — это классно. Но есть простой момент. Референдум и существует, чтобы позицию не просто озвучить в ленте, а зафиксировать. Если есть мнение — логично его показать, сказать «да» или «нет»: оно действительно учитывается только там, где происходит голосование. Будет круто, если больше людей проголосует», — написал спортсмен в социальных сетях.