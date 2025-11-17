Триумфаторами турнира в Японии стали Еркебулан Канафин и Амина Файзулина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минттуризма

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

На летних Сурдлимпийских играх в Токио казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин (81 кг) одержал уверенную победу в финале, став чемпионом Сурдлимпиады.

В решающем поединке он одолел венгерского атлета Патрика Отвоша, продемонстрировав полное превосходство над соперниками на протяжении всего соревнования.

Еще одно "золото" в копилку национальной сборной принесла Амина Файзулина (70 кг). В финале она встретилась с украинской дзюдоисткой Мариной Похореловой. Спортсменка блестяще показала свое техническое мастерство и тактическое умение, заняв высшую ступень пьедестала.