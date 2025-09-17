Казахстанские фильмы стали победителями на международных кинофестивалях

Награду получили фильмы «Каш» и «Летом в деревне у дедушки»

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Фильм «Летом в деревне у дедушки» студента Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Амира Какена одержал победу на международном кинофестивале Whittier Film Festival в США. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры, передает Kazpravda.kz

Картина была признана лучшим короткометражным фильмом и завоевала приз в номинации Best Short Drama. Ранее эта работа была отмечена на международном кинофестивале «Взрослеем вместе» в России, где лента получила награду в категории «Короткометражный художественный фильм».

Накануне в китайской провинции Сычуань, в городе Чэнду, состоялась церемония награждения ІІ международного кинофестиваля Golden Panda Awards. Представленный от Казахстана фильм «Каш» победил в номинации «Лучшая операторская работа». Премия была вручена выпускнику Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамату Дулатову.

Как отмечается, Golden Panda Awards проводится в Чэнду второй год подряд. Основная цель фестиваля – развитие творческого обмена посредством киноискусства и формирование глобального сообщества с общим будущим.

#кино #награды #фестиваль #фильм

