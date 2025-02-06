Казахстанские керлингисты выиграли второй матч подряд на Азиаде в Китае
54
Команда РК обыграла кыргызстанцев со счетом 12:5
На Азиаде в Харбине казахстанские керлингисты Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев провели матч группового раунда соревнований среди смешанных пар против Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz
Противостояние завершилось со счетом 12:5 в пользу казахстанского дуэта.
Эта победа стала для команды второй подряд. Ранее был обыгран Катар, отметили в НОК.
Ранее женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках группового раунда Азиатских игр-2025 в Харбине.