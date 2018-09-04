Казахстанские кокпаристы остались без лошадей на Всемирных играх кочевников
Организаторы Всемирных игр кочевников не дали лошадей сборной Казахстана по кокпару, поэтому казахстанцы не вышли на игру. Об этом рассказал главный тренер команды Канагат Суйбаев, сообщает sports.kz.
2 сентября сборная Казахстана должна была встретиться с командой Красноярского края РФ. По неизвестным причинам игра не состоялась, а спортсмены из РК не вышли на игру.
Тренер команды Канагат Суйбаев объяснил причины инцидента корреспондентам Sputnik Кыргызстан. По его словам, команда не привезла на соревнования своих лошадей.
"Мы заранее договорились с организаторами о предоставлении лошадей, но их так и не дали. Может, не нашли подходящих... Не знаю. Сегодня глава Федерации кок-бору Кыргызстана пообещал решить этот вопрос. Мы хотим играть в финале, а со слабыми лошадьми проиграли бы еще в первом туре", — сказал тренер.
Суйбаев рассказал, почему они приехали в Кыргызстан без своих лошадей — животных готовят к первенству Азии, соревнования пройдут через два месяца в Узбекистане. Там команда РК намерена "показать всю свою силу".
Также Канагат Суйбаев сообщил, что игра с красноярцами все-таки состоится завтра.
Всемирные игры кочевников — крупное событие в мире этнических видов спорта. Впервые ВИК прошли в Кыргызстане в городе Чолпон-Ата в 2014 году. Уже в первых играх приняли участие спортсмены из 19 стран и более полутысячи спортсменов.
Дисциплины Всемирных игр кочевников представлены такими видами спорта народного происхождения, как борьба на поясах, стрельба из лука, скачки и так далее.