Алматинские онкологи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли на почке

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Опухоль была размером 4 на 3 см

Фото: пресс-служба МЗ РК

В Алматинском онкологическом центре заведующий отделением хирургии Нурлан Балтаев провел уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли почки у молодой пациентки, передает Kazpravda.kz со ссылкой Минздрав

У женщины была диагностирована опухоль левой почки значительных размеров, требующая немедленного хирургического вмешательства. Сложность операции заключалась не только в размере новообразования, но и в его центральном расположении, что представляло риск повреждения важных структур органа.

Специалисты приняли решение провести лапароскопическую резекцию почки, стремясь не только удалить опухоль, но и сохранить орган и его функцию. Это малотравматичный метод, который позволяет проводить операцию через небольшие разрезы, что значительно сокращает период восстановления и снижает риск послеоперационных осложнений.

«Нашей основной задачей было не только удалить опухоль, но и сохранить функцию почки. Это особенно важно для молодых пациентов, чтобы избежать рисков, связанных с потерей нефронов, которая может повлиять на качество жизни и общее состояние здоровья в будущем», — делится Нурлан Балтаев.

Во время вмешательства хирурги искусно обошли лоханку — область почки, ответственную за сбор и транспортировку мочи, что потребовало высокой точности и слаженности действий команды. Благодаря профессионализму и ювелирной работе врачей удалось полностью удалить злокачественную ткань, сохранив целостность и функциональность почки.

Алматинский онкологический центр активно внедряет инновационные методы лечения рака. За последние 8 месяцев в центре было проведено 1 815 хирургических операций, причем хирургическая активность достигла 99%. Более 50% всех операций теперь выполняются с использованием минимально инвазивного доступа, что позволяет снизить травматичность вмешательств и сократить период восстановления пациентов, отметили в Минздраве.

#Алматы #операция #онкологи

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