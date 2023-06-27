Хадж - 2023 может стать крупнейшим в истории

Впервые за несколько лет хадж проходит без санитарных ограничений.

Фото: vokrugsveta.ua

Саудовская Аравия встречает паломников. В Мекке начинается хадж, который впервые после пандемии проходит без санитарных ограничений. Власти королевства не исключают, что в этом году религиозная церемония может стать крупнейшей в истории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Отмечается, что в Мекку уже прибыли около двух миллионов верующих, а ожидают не менее двух с половиной миллионов.

По мнению наблюдателей, сыграло свою роль и то, что в начале этого года Саудовская Аравия отменила требование, по которому женщина могла совершать паломничество только в сопровождении мужчины. Но пока это касается только подданных самого́ королевства.

Соответственно числу верующих, власти стараются и усилить меры безопасности.

Кроме того, серьёзные проблемы может вызвать жара. Уже сейчас в районе Мекки дневная температура достигает 46°C.

Напомним, в январе Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа объявило, что власти королевства откажутся от ограничений, введенных из-за Covid-19, при организации хаджа в 2023 году.

Также отмечалось, что цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников. Министр хаджа и умры КСА Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа заявил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским паломникам.