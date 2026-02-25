Казахстанские струнники выиграли международный конкурс в России

Дана Жумабекова

Столичные музыканты подтвердили высокий уровень национальной исполнительской школы

Фото: пресс-служба КазНУИ им. К.Байсеитовой

С 7 по 15 февраля в Омске проходил III межрегиональный открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени местного музыканта и педагога Вильгельма Шпета в трех номинациях «скрипка», «альт» и виолончель, сообщает Kazpravda.kz

В этом конкурсе приняли участие около 200 учащихся и студентов в возрасте от 7 до 23 лет, прошедшие предварительный отбор из России, Казахстана, Германии, Армении и Белоруссии.

Более десяти лет данный конкурс служит поддержкой юным талантам-струнникам в достижении высокого профессионального уровня и творческого вдохновения.

Жюри конкурса возглавляли известные музыканты ‒ заслуженный артист России, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев, преподаватель Московской государственной консерватории Граф Муржа, дирижер и основатель Московского оркестра «Новая камерата» Павел Романенко (альт).

Профессор Алексей Васильев, искренне отмечал, что на конкурсе достойно и ярко себя показали исполнители из Казахстана, в особенности виолончелисты в 4-й группе.

Оргкомитет конкурса присуждал премии юным музыкантам, их педагогам и концертмейстерам. Особо стоит отметить удачные выступления наших соотечественников. Из 26 участников конкурса, в четвертой возрастной группе по специальности «виолончель» на четвертый тур прошли лишь представители Астаны.

По итогам конкурса были присуждены следующие награды: лауреатами I степени стал Дидар Карим (класс Айжан Кульджановой), II степени ‒ Мухаммад Байсарин (класс Айжан Кульджановой). Лауреатом III степени стал Шаншар Кинаят (класс Гульмиры Буенбаевой).

Особой гордостью стало выступление виолончелистов, студентов колледжа Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой класса преподавателей Айжан Кульджановой, Гульмиры Буенбаевой, Ботагоз Калиевой.

Среди скрипачей в третьей возрастной группе (13-17 лет) лауреатом III степени стала Инжу Мырзабаева, а во второй группе диплом лауреата III степени получила Стефания Мохначева (Астана).  Они учатся в колледже Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой в классе народной артистки Казахстана Айман Кожабековны Мусахаджаевой.

15 февраля в Концертном зале филармонии состоялся гала-концерт, на котором выступили лауреаты первых премий из России, Армении в сопровождении Омского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Голикова. От Казахстана выступил Дидар Карим, который ярко сыграл Концерт ре-мажор Йозефа Гайдна (1 часть).

Высокий уровень казахстанской исполнительской школы был высоко отмечен членами жюри и искушенной публикой.

#конкурс #Россия #скрипка #Омск #виолончель

