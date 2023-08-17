Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль

Технологии
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Первая страна из Центральной Азии – Казахстан – дебютировала в международных гонках «Формула студент». Студенты разработали автомобиль для гонки и выиграли грант на обучение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Международный образовательный проект Formula Student был основан SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров) в 1998 году.

«Формула студент» – это студенческий инженерный соревновательный проект на стыке инженерии и автоспорта. В нем студенты разрабатывают и строят собственные гоночные автомобили, чтобы участвовать в соревнованиях на треке.

«Мы первая в Центральной Азии команда, поучаствовавшая в гонках «Формула студент». До нас с 2014 года Казахстан пытался попасть на эти гонки, но дебют РК состоялся благодаря команде из Университета имени Сулеймана Демиреля. На разработку и производство ушло 4 месяца, так как в нашей стране отсутствовали какая-либо преемственность и базы по гонкам «Формула студент», надо было самим стать первопроходцами в некоторых направлениях», – говорит капитан команды Елнур Отебай.

По его словам, перед гонками каждый водитель проходит медицинское освидетельствование и инструктаж. Пилоты, несмотря на уровень машины, экипированы по последнему слову техники, их камуфляж не горит и спасает от травм.

Болид должен быть построен в соответствии с техническим регламентом проекта, который обновляется каждый год. Для победы участникам команды приходится решать не только конструкторские и технологические задачи, но и финансовые с кадровыми.

Студентам факультета инженерных и естественных наук Университета имени Сулеймана Демиреля удалось получить 5 грантов на обучение в школе «Формула студент». Они построили машину со штатом 7 человек, а не 60, как принято в других командах.

«Развитие этой отрасли в Казахстане – наша главная цель, мы первыми в стране хотим начать разработку уже второго болида на инженерной программе Siemens NX. В этой программе мировые лидеры инженерии строят самолеты, машины и двигатели. Собственно, с официальными представителями этой компании мы связались и хотим привести это решение в наш университет.

Ближайшие планы – это открытие как минимум одного трека по направлению инженерное 3D-моделирование в университете SDU. Через 10 дней начнется разработка второго болида, уже совсем другого высшего уровня, а для этого нам нужно 17 млн тенге», – отметил капитан команды Елнур Отебай.

 

#конкурс #разработка #автомобиль #студенты #МНВО

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