Казахстанские ученые разработали платформу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

84
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект создан на базе ИИ

Фото: пресс-служба МНВО РК

Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали платформу Zhurek AI, которая на ранней стадии выявляет риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

По данным ведомства, платформа, работающая на базе искусственного интеллекта, может своевременно обнаруживать аномалии в сердечно-сосудистой системе и автоматически оценивать уровень риска, а также облегчает работу медицинских работников.

Пользователь загружает в платформу результат анализа крови в формате PDF и заполняет специально подготовленную анкету. Затем система быстро обрабатывает всю информацию и выдает прогноз рисков. В заключение пользователю рекомендуется обратиться к врачу, если существует угроза жизни.

Работа платформы состоит из сложного алгоритма, включащего глубокие нейронные сети (DNNs) и метод больших опорных векторов (Large-margin SVMs), которые обеспечивают высокую точность диагностики и классификации рисков.

«Главное преимущество проекта – скорость. Второе – точность. «Zhurek AI» был обучен на тысячах реальных медицинских данных, поэтому способен выявлять скрытые аномалии, которые иногда остаются незамеченными врачами. Это очень важно для ранней диагностики», – отмечает научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта и интернета вещей на базе КазНУ Асия Балтабаева.

Проект финансируется Министерством науки и высшего образования РК. К разработке инновационной платформы были привлечены 15 ученых КазНУ. В будущем специалисты планируют запустить и коммерциализировать систему.

#ученые #платформа #профилактика #заболевания

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Там, где любовь и поддержка
Прошли тропою снежных барсов
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
Не роскошь, а средство передвижения
Комфортная среда – основа доступности
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Чтобы специалисты оставались в селах
Обратная связь как основа доверия
В тандеме
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Карин выступил на конференции в Горно-Алтайске
Заболеваемость ОРВИ пошла на спад в Казахстане
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Казахстанцы больше не смогут лечить зубы за счет пенсионных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]