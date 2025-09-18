Фото: пресс-служба МНВО РК

Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали платформу Zhurek AI, которая на ранней стадии выявляет риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

По данным ведомства, платформа, работающая на базе искусственного интеллекта, может своевременно обнаруживать аномалии в сердечно-сосудистой системе и автоматически оценивать уровень риска, а также облегчает работу медицинских работников.

Пользователь загружает в платформу результат анализа крови в формате PDF и заполняет специально подготовленную анкету. Затем система быстро обрабатывает всю информацию и выдает прогноз рисков. В заключение пользователю рекомендуется обратиться к врачу, если существует угроза жизни.

Работа платформы состоит из сложного алгоритма, включащего глубокие нейронные сети (DNNs) и метод больших опорных векторов (Large-margin SVMs), которые обеспечивают высокую точность диагностики и классификации рисков.

«Главное преимущество проекта – скорость. Второе – точность. «Zhurek AI» был обучен на тысячах реальных медицинских данных, поэтому способен выявлять скрытые аномалии, которые иногда остаются незамеченными врачами. Это очень важно для ранней диагностики», – отмечает научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта и интернета вещей на базе КазНУ Асия Балтабаева.

Проект финансируется Министерством науки и высшего образования РК. К разработке инновационной платформы были привлечены 15 ученых КазНУ. В будущем специалисты планируют запустить и коммерциализировать систему.