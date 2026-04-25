Казахстанские ватерполисты с победы стартовали на пляжной Азиаде-2026 в Китае

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Соревнования по водному поло проходят по круговой системе

Фото: НОК

На Азиатских пляжных играх-2026 стартовали соревнования по водному поло среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстан в первом матче сыграл против Таиланда.

По итогам четырех сетов победу одержали наши ватерполисты. Игра завершилась со счётом 3:1 (5:2, 1:2, 7:0, 5:3).

Напомним, соревнования по водному поло в Санье проходят по круговой системе. В мужских соревнованиях принимают участие шесть сборных.

Следующий матч Казахстан проведет 26 апреля против Гонконга. Нашу страну на Играх представляют Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин, Алдияр Акимбай.

