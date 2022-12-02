Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы вышел из больницы в США

Боксер почти месяц пробыл в коме в клинике Миннеаполиса.

Фото: sports.kz

Пресс-служба команды Suleimen Promotions представила видеообращение казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы к соотечественникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Отличная новость! Наш боец Айдос Ербосынулы вышел с больницы!» — гласит подпись к видео с Ербосынулы.

Напомним, 6 ноября в Миннеаполисе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и был введен в медицинскую кому. Бой за титул WBA Regular завершился досрочной победой кубинского боксера в 12-ом раунде. Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в 10-ом раунде.

7 ноября компания по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане Suleimen Promotions заявила, что Айдос Ербосынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поддержки Айдосу Ербосынулы.

Неделей ранее представители команды боксера заявили, что его вывели из комы и его состояние улучшилось.