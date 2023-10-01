Казахстанский боксер нокаутировал чемпиона мира на Азиаде

Асланбек Шымбергенов провел свой второй поединок в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Olimpic.kz

В четвертьфинале в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встретился с узбекистанцем Асадхуджой Муйдинхуджаевым и победил его тремя нокдаунами в третьем раунде.

Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Добавим, что капитан сборной Казахстана является действующим чемпионом мира. Что касается его соперника, то Асадхуджа Муйдинхуджаев также выиграл «золото» на ЧМ-2023 в Ташкенте, но выступал в другой весовой категории.