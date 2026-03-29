Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал «серебро» на Кубке мира в Астане

Спорт
173

Призёров личного первенства наградил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов

Фото: пресс-служба Минтуризма

Спортсмен национальной сборной по фехтованию Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, который впервые проходит в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

Всего в соревнованиях по шпаге среди мужчин приняли участие 277 спортсменов. Руслан, входящий в ТОП-16 мирового рейтинга, начал выступление с этапа плей-офф. Сегодня в 1/32 финала он победил нейтрального атлета Дмитрия Швелидзе, затем одолел Филипе Фразао (Португалия), Мигеля Фразао (Португалия), а в четвертьфинале — двукратного олимпийского чемпиона Парижа и победителя чемпионата мира Коки Кано (Япония).

В вечерней сессии в полуфинале он оказался сильнее представителя Венгрии Давида Надя. В финале наш соотечественник встретился с украинским спортсменом Романом Свичкарём и уступил со счётом 12:15.

Призёров личного первенства наградил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Стоит отметить, что в феврале этого года Руслан Курбанов стал победителем этапа Кубка мира в немецком городе Хайденхайм.

Также сегодня ещё два спортсмена национальной сборной — Кирилл Проходов и Ирина Бакалдина — выступили в стадии плей-офф. Кирилл в 1/32 финала победил спортсмена из Южной Кореи, но уступил Коки Кано. Ирина Бакалдина одержала победы над соперницами из Мексики и Южной Кореи, однако затем проиграла занимающей 2-е место в мировом рейтинге и победительнице сегодняшнего турнира среди женщин Сон Се-ре.

Завтра состоятся командные соревнования среди мужчин и женщин. Всего в турнире в Астане участвуют более 500 спортсменов из почти 50 стран. Кубок мира транслируется в прямом эфире на телеканале Qazsport.

#Астана #Кубок мира #Руслан Курбанов #фехтование

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]