Казахстанский школьник завоевал «золото» на Всемирной олимпиаде по естествознанию

Наука
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Будучи учеником 4 класса, он сумел обойти старших по возрасту соперников, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

10-летний школьник из Астаны Кәрім Дюсеков стал самым молодым победителем Всемирной Олимпиады среди школьников, завоевав золотую медаль в категории Natural Science, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Соревнования проходили в США, в городе Хьюстон, и объединили школьников 4-8 классов со всего мира.

В рамках олимпиады участники решали сложные научные задачи, демонстрируя свои знания и умения в области естественных наук. Несмотря на свой юный возраст, Кәрім, будучи учеником 4 класса, сумел обойти старших соперников и занять первое место, показав выдающиеся результаты.

#наука #естествознание #Всемирная олимпиада

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