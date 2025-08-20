Камиль Куруглиев дошел до финала в весовой категории до 92 килограммов

Фото: НОК

Казахстанский борец вольного стиля Камиль Куруглиев уступил в финале чемпионата мира U20 в Самокове, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наш борец дошел до финала в весовой категории до 92 килограммов, где его соперником стал Шерзод Поёнов из Узбекистана.

Решающая схватка завершилась в пользу оппонента. Поёнов выиграл со счётом 3:2.

В НОК отметили, что в активе команды Казахстана теперь пять медалей.

Также ранее первое место занял Едыге Касымбек (до 125 килограммов). С «бронзой» завершили ЧМ Нурданат Айтанов (до 57 килограммов), Досжан Кульгайып (до 74 килограммов) и Самир Дурсунов (до 97 килограммов).