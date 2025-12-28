Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы

Кино
223

В 2025 году фильм «QAITADAN», произведённый за счет господдержки, вошел в число кассовых фильмов в казахстанской киноиндустрии, передает Kazpravda.kz

Фото: kt.kz

За время кинопроката картина собрала более одного миллиарда тенге. Фильм полностью вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз. Этот случай стал главным примером того, как государственная поддержка приносит реальную отдачу и формирует доверие зрителей к отечественному кино.

По поручению Главы государства Министерство культуры и информации РК ведёт работу над поправками в Закон «О кинематографии». Они направлены на улучшение процедуры предпрокатной экспертизы и повышение качества национального фильма.

Одним из ключевых достижений года стало возобновление государственной поддержки киностудии «Казахфильм». Студия продолжает работу по реставрации Золотой коллекции казахского кино.

Параллельно на студии началось обновление помещений. Впервые за 15 лет ремонт проводится при участии частного сектора. Проект полностью реализуется за счёт привлечённых средств.

Победителями конкурса, который объявил Государственный центр поддержки национального кино стали 16 новых проектов. Среди них есть фильмы, посвящённые историческим и патриотическим сюжетам, что соответствует поручению Главы государства и растущему запросу аудитории на такие темы.

В 2025 году в прокат вышло 10 отечественных фильмов. Среди них «90+1», «Тарлан», «Игроманка», «Капитан Байтасов», «QAITADAN», анимационный фильм «Алтын адам» и др.

Особое значение успеха фильма «QAITADAN» подчёркивает его режиссёр Думан Еркимбек, который отметил:

«Благодаря государственной поддержке «Qaitadan» получил честь открывать фестиваль «Қорқыт ата» в Актау, а также стал фильмом-открытием Недели казахстанского кино в Риме. Кроме того, у меня появилась возможность пройти стажировку в Китае в рамках программы Шанхайской организации сотрудничества для молодых режиссёров и продюсеров. Государственная поддержка, оказываемая молодому поколению, открывает путь к новым целям и создаёт возможности для развития казахстанского кино на новом уровне».

Казахстанские фильмы «Бауырына салу», «Граждане крыши», «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда», «Қажымұқан», «Победителей видно на старте» и др. были представлены и получили более 30 престижных наград международных кинофестивалей США, России, Франции, Италии, Китая и других стран.

Отдельного внимания заслуживает актёр Бахыт Хажибаев. Он получил награду «Лучший актер» на кинофестивале стран ШОС. Фестиваль прошёл в Чунцине, где Хажибаев представил свою работу в фильме «Операция Набат».

В августе Казахстан участвовал в Неделе кино стран ШОС в Циндао. В программу вошли картины «Обучение Адемоки» и «Братья».

Дни казахстанского кино прошли в более чем 15 странах: Греция, Кыргызстан, Албания, Франция, Норвегия, Италия, Чехия, Япония, Турция, Сингапур, Азербайджан, Россия, Бельгия, Узбекистан и др.

#кино #искусство #Казахфильм

Популярное

Все
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Трехэтажное здание сгорело в Астане
«Барыс» потерпел очередное поражение
Регионы как опорные точки роста: что меняется в казахстанской модели развития
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
Арам Сафарян о внешней политике Казахстана: Почему она выглядит более предсказуемой, чем в регионе
Музыкальный диалог: необычный предновогодний концерт прошел в Астане
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
«Япония придает особое значение отношениям с Казахстаном»: эксперт – о визите Токаева
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Ушел из жизни известный артист Асанали Ашимов
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф

Читайте также

Умерла главная героиня оскароносного фильма «Москва слезам …
Личность Шокана Уалиханова на экране
Казахстанское кино показали в Норвегии
Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии Time

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]