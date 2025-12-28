В 2025 году фильм «QAITADAN», произведённый за счет господдержки, вошел в число кассовых фильмов в казахстанской киноиндустрии, передает Kazpravda.kz

Фото: kt.kz

За время кинопроката картина собрала более одного миллиарда тенге. Фильм полностью вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз. Этот случай стал главным примером того, как государственная поддержка приносит реальную отдачу и формирует доверие зрителей к отечественному кино.

По поручению Главы государства Министерство культуры и информации РК ведёт работу над поправками в Закон «О кинематографии». Они направлены на улучшение процедуры предпрокатной экспертизы и повышение качества национального фильма.

Одним из ключевых достижений года стало возобновление государственной поддержки киностудии «Казахфильм». Студия продолжает работу по реставрации Золотой коллекции казахского кино.

Параллельно на студии началось обновление помещений. Впервые за 15 лет ремонт проводится при участии частного сектора. Проект полностью реализуется за счёт привлечённых средств.

Победителями конкурса, который объявил Государственный центр поддержки национального кино стали 16 новых проектов. Среди них есть фильмы, посвящённые историческим и патриотическим сюжетам, что соответствует поручению Главы государства и растущему запросу аудитории на такие темы.

В 2025 году в прокат вышло 10 отечественных фильмов. Среди них «90+1», «Тарлан», «Игроманка», «Капитан Байтасов», «QAITADAN», анимационный фильм «Алтын адам» и др.

Особое значение успеха фильма «QAITADAN» подчёркивает его режиссёр Думан Еркимбек, который отметил:

«Благодаря государственной поддержке «Qaitadan» получил честь открывать фестиваль «Қорқыт ата» в Актау, а также стал фильмом-открытием Недели казахстанского кино в Риме. Кроме того, у меня появилась возможность пройти стажировку в Китае в рамках программы Шанхайской организации сотрудничества для молодых режиссёров и продюсеров. Государственная поддержка, оказываемая молодому поколению, открывает путь к новым целям и создаёт возможности для развития казахстанского кино на новом уровне».

Казахстанские фильмы «Бауырына салу», «Граждане крыши», «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда», «Қажымұқан», «Победителей видно на старте» и др. были представлены и получили более 30 престижных наград международных кинофестивалей США, России, Франции, Италии, Китая и других стран.

Отдельного внимания заслуживает актёр Бахыт Хажибаев. Он получил награду «Лучший актер» на кинофестивале стран ШОС. Фестиваль прошёл в Чунцине, где Хажибаев представил свою работу в фильме «Операция Набат».

В августе Казахстан участвовал в Неделе кино стран ШОС в Циндао. В программу вошли картины «Обучение Адемоки» и «Братья».

Дни казахстанского кино прошли в более чем 15 странах: Греция, Кыргызстан, Албания, Франция, Норвегия, Италия, Чехия, Япония, Турция, Сингапур, Азербайджан, Россия, Бельгия, Узбекистан и др.