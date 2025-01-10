Казахстанского актера наградили в США за роль в фильме «Граждане крыши»

В номинации «Молодой актер» победителем был признан Александр Черепанов за роль подростка с аутизмом Костика

Фото: qazaqculture.com

По информации Qazaqculture.com, фильм «Граждане крыши» стал лауреатом двух номинаций на международной кинопремии Oniros Film Awards в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz

В номинации «Молодой актер» победителем был признан Александр Черепанов за роль подростка с аутизмом Костика.

Также Гульшат Смагулова вошла в список финалистов в номинации «Режиссер-дебютант».

Oniros Film Awards® – престижный международный конкурс, признанный IMDb, который проводит публичные показы в Нью-Йорке каждые три месяца. Конкурс отмечает выдающиеся работы кинематографистов со всего мира.

Александр Черепанов, которому на момент съемок было всего 15 лет, занимается актерским мастерством в мастерской Виталия Давыдова и выступает в театре «Балаганчик». Его роль аутичного подростка Костика в фильме была высоко оценена зрителями и жюри.

«Граждане крыши» – режиссерский дебют Гульшат Смагуловой, которая в 2023 году окончила ВГИК, а ее опыт в кинопродюсировании насчитывает более 15 лет.

Сценарий фильма написала Жанна Тимофеева (дебют), художницей-постановщицей выступила Елена Аитова, а оператором-постановщиком стал Александр Плотников.

Фильм затрагивает важные вопросы социальной адаптации людей с особыми потребностями и инклюзии, оставаясь при этом добрым и вдохновляющим произведением, которое не акцентирует внимание на маргинальности персонажей, а подчеркивает ценность человеческих отношений.

В фильме снялись как молодые таланты, так и известные актеры: Елдар Абиш, Александр Черепанов, Лидия Ярцева (Россия), Ольга Ландина, Евгений Задорожнев, Жанна Куанышева, Даулет Кекилбаев и Баглан Нурекенова.

Проект был снят кинокомпанией SMAG Production по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Госцентра поддержки национального кино.