Комитет Министерства национальной экономики РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поясняется, что пересчет был проведен в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

"По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге (с учетом НДС). Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой - в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года. Возврат средств затронет все регионы страны", - говорится в сообщении.

В частности, потребителям в Астане будет возвращено 224,5 млн тг, в Алматы - 74,2 млн тг, в Карагандинской области - 457 млн тг, в Восточно-Казахстанской области - 257,2 млн тг, в Мангистауской области - 176,7 млн тг, в Костанайской области - 106,9 млн тг, в Северо-Казахстанской области - 74,8 млн тг, в Акмолинской области - 44,3 млн тг, в Павлодарской области - 34,8 млн тг, в Кызылординской области - 23,9 млн тг, в Актюбинской области - 24,1 млн тг, в Жамбылской области - 21,4 млн тг, в области Абай - 19,9 млн тг, в Атырауской области - 11 млн тг, в Западно-Казахстанской области - 3,4 млн тг, в Алматинской области - 0,5 млн тг, в Туркестанской области - 0,1 млн тг, а в Жетісу - 0,03 млн тг.

Для потребителей Шымкента и области Ұлытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.

В комитете отметили, что в Астане перерасчет проводился ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.

"Таким образом, проведенная работа обеспечивает прозрачность тарифов и справедливость расчетов для потребителей по всей стране", - резюмировали в министерстве.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий по следующим телефонам: