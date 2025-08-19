Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление

Комитет Министерства национальной экономики РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поясняется, что пересчет был проведен в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

"По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге (с учетом НДС). Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой - в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года. Возврат средств затронет все регионы страны", - говорится в сообщении.

В частности, потребителям в Астане будет возвращено 224,5 млн тг, в Алматы - 74,2 млн тг, в Карагандинской области - 457 млн тг, в Восточно-Казахстанской области - 257,2 млн тг, в Мангистауской области - 176,7 млн тг, в Костанайской области - 106,9 млн тг, в Северо-Казахстанской области - 74,8 млн тг, в Акмолинской области - 44,3 млн тг, в Павлодарской области - 34,8 млн тг, в Кызылординской области - 23,9 млн тг, в Актюбинской области - 24,1 млн тг, в Жамбылской области - 21,4 млн тг, в области Абай - 19,9 млн тг, в Атырауской области - 11 млн тг, в Западно-Казахстанской области - 3,4 млн тг, в Алматинской области - 0,5 млн тг, в Туркестанской области - 0,1 млн тг, а в Жетісу - 0,03 млн тг.

Для потребителей Шымкента и области Ұлытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.

В комитете отметили, что в Астане перерасчет проводился ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.

"Таким образом, проведенная работа обеспечивает прозрачность тарифов и справедливость расчетов для потребителей по всей стране", - резюмировали в министерстве.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий по следующим телефонам:

  • Астана - (7172) 79-58-97;
  • Алматы - (727) 279-31-39;
  • Шымкент - (7252) 32-15-07;
  • область Абай - (7222) 52-17-91;
  • Акмолинская область - (7162) 50-43-63;
  • Алматинская область - (7273) 05-91-29;
  • Атырауская область - (7122) 21-10-38;
  • Актюбинская область - (7132) 55-73-38;
  • Восточно-Казахстанская область - (7232) 61-04-88;
  • Жамбылская область - (7262) 45-94-68;
  • Западно-Казахстанская область - (7112) 24-01-76;
  • Карагандинская область - (7212) 90-03-40;
  • Костанайская область - (7142) 54-28-76;
  • Кызылординская область - (7242) 26-22-93;
  • Мангистауская область - (7292) 42-16-20;
  • Павлодарская область - (7182) 32-12-02;
  • Северо-Казахстанская область - (7152) 53-42-55;
  • Туркестанская область - (7253) 35-30-12;
  • Ұлытау - (7102) 76-07-24;
  • Жетісу - (7282) 24-28-05.
