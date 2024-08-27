Казахстанцы получили возможность подтверждать квалификации по 37 профессиям

Это позволит гражданам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и открыть новые карьерные перспективы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане аккредитовали три центра признания профессиональных квалификаций, которые могут подтверждать навыки по 37 профессиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Процедура признания профессиональной квалификации призвана стать возможностью для каждого гражданина официально подтвердить свои знания и навыки, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и открыть новые карьерные перспективы.

Признание квалификаций осуществляется на основе профессиональных стандартов и позволяет оценить соответствие кандидата требованиям конкретной профессии.

«Всего в реестр профессий, по которым потенциально возможно будет подтвердить свои навыки, входит более 500 профессий из различных отраслей экономики. В данный список в дальнейшем планируется включение новых профессий, соответствующих современным требованиям рынка труда», – говорится в официальном сообщении.

Три действующих центра признания профквалификаций специализируются на сферах туризма и гостеприимства (17 профессий) и информационных технологий (20 профессий). Для удобства граждан все необходимые процедуры можно пройти онлайн на цифровой платформе Career Enbek.

В министерстве добавили, что уже ведется активная работа по расширению сети аккредитованных организаций. Так, соответствующие подготовительные к аккредитации процедуры ведут ещё 20 потенциальных центров признания профессиональных квалификаций.