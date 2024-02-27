Казахстанцы могут принять участие в обсуждении учебников

С 12 февраля текущего года проводятся общественные обсуждения вновь разработанных учебников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщает Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения РК, поделиться конструктивным мнением представители общественности и научно-педагогического сообщества по качеству содержания, структуры, методическим подходам, языку изложения и оформлению учебников могут на сайте talkylau.ebmso.edu.kz.

На нем доступны вновь разработанные учебники для 3 класса - «трудовое обучение», «изобразительное искусство», «русский язык» (для школ с не русским языком обучения), иностранные языки (английский язык, французский язык). Для 3,9-11 классов «немецкий язык»; • для 5-9 классов «глобальные компетенции» учебники в бумажном варианте; а также электронные учебники по предмету «цифрлық сауаттылық/цифровая грамотность» для 3 класса.