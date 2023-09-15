Казахстанцы могут сменить поликлинику на 2024 год

В Казахстане стартовала ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам. Она пройдет по традиции с 15 сентября по 15 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанцы могут зарегистрироваться в одной из 1 935 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Это 710 государственных и 1 225 частных клиник.

Фонд медстрахования рекомендует прикрепляться к поликлинике, которая находится рядом с домом – в 15-минутной пешей доступности. В особенности это следует учитывать семьям с маленькими детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и тем, кто находится на лекарственной терапии или вынужден часто посещать клинику.

Поликлиника должна иметь договор с ФСМС на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи. Ознакомиться с перечнем таких поликлиник можно на сайте fms.kz в разделе «Выбор клиники».

Стоит отметить, что получать медпомощь в «новой» поликлинике пациент начнет с 1 января 2024 года, а до 31 декабря текущего года будет посещать свою нынешнюю поликлинику.

Те же, кто не воспользовался кампанией прикрепления, остаются в своей организации ПМСП.

Как прикрепиться к поликлинике?

Первый – через государственную услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на сайте электронного правительства egov.kz. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте, выбрать данный вид услуги и далее заполнить открывшуюся форму. При этом рекомендуется предварительно уточнить наличие свободных мест на участке, чтобы не получить отказ в регистрации.

Второй способ – обратиться в поликлинику напрямую и написать там заявление. Но этот путь подходит только определенным категориям населения – пенсионерам; лицам с инвалидностью; законным представителям и опекунам лиц с инвалидностью с детства; осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы; студентам; служащим в армии; детям, родившимся за границей; сиротам, детям из домов малютки или из домов престарелых; иностранцам, прикрепляющимся по договорам добровольного или вмененного медстрахования.

В этом году правила прикрепления изменились для иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в Казахстане, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения). Теперь иностранцы должны предъявить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) или договор вмененного медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Прикрепляются они только на срок действия договора. Новые правила работают с 14 августа этого года.