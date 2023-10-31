Казахстанцы – молодая нация

Окончательные итоги переписи населения, которая прошла в республике два года назад, будут опубликованы на официальном сайте ведомства – stat.gov.kz. Все собранные сведения разделены на девять тематических сборников: «Население», «Национальный состав, вероис­поведание и владение языками», «Образование», «Доходы и источники средств существования населения», «Миграция населения», «Занятость населения», «Брак и семья», «Домашние хозяйства», «Жилищные характеристики населения». Они послужат ценным источником для аналитиков, где можно детально изучить все необходимые данные.

В декабре 2021 года Бюро национальной статистики уже представляло предварительные итоги переписи населения, а в июле 2022-го – краткие итоги. Окончательные же результаты в виде сборников публикуются в соответствии с Планом мероприятий по проведению национальной переписи, утвержденным постановлением Правительства РК.

Обработка данных переписи требовала тщательной работы по расшифровке кейсов: удалялись повторные анкеты, а также содержащие некорректные данные, объединялись данные онлайн-переписи и планшетов, проводился анализ со сведениями переписи 2009 года, текущей статистикой и административной информацией государственных органов.

Данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте.

Итак, согласно выводам экспертов, с прошлой переписи 2009 года население Казахстана выросло на 20%. По состоянию на 1 сентября 2021 года в республике проживали 19 186 015 человек. При этом число жителей в трех регионах превысило 2 млн человек. Это Алматинская, Туркестанская области и город Алматы. В межпереписной период самый большой прирост населения наблюдается в Астане – в два раза (с 613 тыс. до 1 234 тыс. человек), в 1,5 раза в Шымкенте (с 730 тыс. до 1 112,4 тыс.) и Мангистауской области (с 485 тыс. до 735 тыс.).

Статистики констатируют: мировой тренд урбанизации прослеживается и в Казахстане. По итогам переписи доля горожан продолжила расти и увеличилась с 56,1% до 61,2%. Соответственно сельское население уменьшилось с 43,9% до 38,8%. Рост численности городского населения составил более 2,7 млн человек. За прошедшие 12 лет наибольший прирост городского населения отмечается в шести областях: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской. Наиболее урбанизированный регион – Карагандинская область, где 80% населения являются горожанами (свыше одного миллиона человек).

Что касается городов республиканского значения, то в Астане на момент переписи проживали 1,23 млн граждан, население столицы за 12 лет выросло в два раза. В Алматы численность составила 2,03 млн – жителей мегаполиса стало больше на 580,6 тыс. А население Шымкента составило 1,1 млн жителей и соответственно увеличилось с 2009 года на 381,6 тыс. человек. Также за межпереписной период в каждом из этих городов дополнительно образовалось по одному району.

Число городов с населением от 50 тыс. до 99,9 тыс. человек выросло с 8 до 14 единиц.

Изменилась и гендерная структура населения. Женщин в Казахстане, как и прежде, больше, чем мужчин. А если конкретнее, то по итогам переписи 2021 года на 536,3 тыс. Получается, что на 1 000 женщин в Казахстане приходится 946 мужчин. Представители сильного пола превалируют лишь в двух регионах – Кызылординской и Туркестанской областях, там на 1 000 женщин приходится по 1 006 и 1 027 мужчин соответственно.

В целом казахстанцы – молодая нация. Если сравнивать с переписью 2009 года, то средний возраст жителя Казахстана вырос с 31 до 32 лет.

Также в межпереписной период значительно выросло и количество детей от 0 до 15 лет. Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 млн) от общей чис­ленности населения на тот момент, то по итогам последней переписи составила 29,4% (5,6 млн). При этом увеличилось и количество пожилых, старше 65 лет. В межпереписной период их доля выросла с 7,1% до 8,2% (1,6 млн). Итоги переписи показали, что в Казахстане проживают свыше 200 пожилых людей старше 101 года.

Эксперты отметили, что среди регио­нов по численности детей лидирует Туркестанская область, а долгожителей старше 90 лет больше всего в Восточно-Казахстанской области.