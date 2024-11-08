Ангелы не спят: казахстанцы вспоминают Салтанат Нукенову

Сегодня исполняется ровно год со дня убийства Салтанат Нукеновой. 9 ноября 2023 года новость о трагической смерти молодой женщины потрясла многих людей не только в Казахстане, но и за пределами страны, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: instagram.com/salta_nykenova_fan/

Салтанат родилась 15 мая 1992 года в Павлодаре в семье брата бывшего акима города Кайрата Нукенова Амангельды Нукенова и его супруги Жумагуль и выросла вместе с братом Айтбеком. Родственники и друзья характеризовали ее как светлого, жизнерадостного человека. Она хорошо училась в школе, окончила колледж и институт. После учебы в Англии Салтанат увлеклась астрологией и добилась профессиональных успехов и вела личный блог. График ее консультаций с клиентами был расписан за полгода вперед.

Салтанат Нукенова около года состояла в отношениях с экс-министром нацэкономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Осужденный за коррупцию экс-чиновник настойчиво добивался ее внимания после того, как однажды увидел ее фото в Instagram. Однако их короткая семейная жизнь не заладилась и превратилась в кошмар. Гражданская жена высокопоставленного чиновника страдала от домашнего насилия. Осенью 2023 года муж забил ее до смерти в одном из столичных ресторанов.

Убийство Нукеновой вызвало большой резонанс в обществе. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

Напомним, в прошлом году 9 ноября в одном из столичных ресторанов после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за коррупцию Куандык Бишимбаев.

11 марта 2024 года прошел первый судебный процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства, 8 ноября 2023 года, Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В ходе семейной ссоры нетрезвый супруг жестоко избил Нукенову. Кадры избиения прокуроры показали позже суду присяжных. От полученных травм Нукенова скончалась, врачи «скорой помощи» констатировали ее смерть 9 ноября. Помимо статьи «Убийство с особой жестокостью» Бишимбаеву вменили статью «Истязание».

Рассматривать дело было решено судом присяжных, состав которых определился перед началом главного судебного разбирательства. Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева, Верховный суд принял решение транслировать в прямом эфире открытые судебные заседания по данному делу.

На судебном заседании Куандык Бишимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью.

Вторым подсудимым является брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статьям: «Укрывательство преступления» и «Недонесение о преступлении». Родственник главного фигуранта не смог определить, виновен он или нет, поскольку, по его словам, не понимал, что Салтанат умирает или умерла.

13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи.

Куандык Бишимбаев на апелляционном суде выразил мнение, что «правда никому не нужна», а Байжанов сказал, что его осудили незаконно.

2 августа в межрайонный суд по гражданским делам Астаны поступил иск Амангельды Айтбека к Куандыку Бишимбаеву о взыскании морального вреда. В гражданском иске брат убитой заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца. Также он заявил о понесенных расходах по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела. Эти требования были признаны мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором по делу об убийстве.

Отметим, что правозащитник Айтбек Амангельды основал фонд памяти Салтанат Нукеновой, призванный оказывать помощь жертвам домашнего насилия.

А с 16 июня вступил в силу подписанный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым закон об ужесточении наказания за насилие в отношении детей и женщин, именуемый в народе как «Закон Салтанат».

После резонансного убийства на просторах Казнета появилось большое количество пабликов, посвященных памяти Салтанат Нукеновой, многие казахстанцы активно выражали поддержку семье погибшей. Люди оставляли комментарии в соцсетях, оставляя хэштег «засалтанат».

«Милый красивый ангел! Очень жаль, что так трагично оборвалась ее жизнь! Таким нежным, веселым, жизнерадостным человеком была, словно луч света. Салту не знала лично, но успела полюбить ее как родную. Вернуть нельзя, забыть невозможно!» – пишут фолловеры.

Эта история не оставила равнодушных многих знаменитостей. Казахстанские и зарубежные звезды, в том числе Баян Алагузова, Тимур Балымбетов, Майя Бекбаева, Ксения Собчак, Елена Ксенофонтова, Отар Кушанашвили и многие другие высказались по поводу судебного процесса над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым.

Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы показала в видеоролике процесс создания картины на ковре «Таң (Рассвет)», где изображена Салтанат Нукенова. Она подарила произведение общественному фонду, которое основал брат погибшей девушки.

Кроме того, казахстанские меломаны поблагодарили российского продюсера и композитора за композицию SALTA. Затем певица Дильназ Ахмадиева в соцсетях рассказала о создании песни, посвященной Салтанат Нукеновой.

Таким образом дело Салтанат заставило население по-другому расставить приоритеты, поскольку семейное насилие долгое время оставалось болезненной раной казахстанского общества.