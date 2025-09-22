Из них четыре награды высшей пробы
В Батуми завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Команда Казахстана завоевала на нем 12 медалей, четыре из которых являются золотыми.
Личный разряд, до 13 лет
1 место - Жания Бекмухамбетова
1 место - Нурдаулет Азаматулы
Смешанный разряд, до 19 лет
1 место - Алан Курмангалиев/Каролина Хольда (Казахстан/Польша)
Смешанный разряд, до 15 лет
1 место - Асылхан Магзумбеков/Мария Лукьянова (Казахстан)
Личный разряд, до 15 лет
2 место - Алексей Маркин
Личный разряд, до 17 лет
3 место - Дарья Фу
Смешанный разряд, до 19 лет
3 место - Абдулла Мамай/Ноила Ханиязова
Смешанный разряд, до 15 лет
3 место - Алексей Маркин/Анколика Чакраборти (Казахстан/Индия)
Личный разряд, до 15 лет
3 место - Мария Лукьянова
Личный разряд, до 15 лет
3 место - Асылхан Магзумбеков
Личный разряд, до 15 лет
3 место - Айназ Адильгереева
Личный разряд, до 11 лет
3 место - Назерке Болатбек