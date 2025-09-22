Казахстанцы завоевали 12 медалей на турнире по настольному теннису в Грузии

Спорт
47
Дана Аменова
специальный корреспондент

Из них четыре награды высшей пробы

Фото: НОК

В Батуми завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Команда Казахстана завоевала на нем 12 медалей, четыре из которых являются золотыми.

Личный разряд, до 13 лет 

1 место - Жания Бекмухамбетова 

1 место - Нурдаулет Азаматулы 

Смешанный разряд, до 19 лет

1 место - Алан Курмангалиев/Каролина Хольда (Казахстан/Польша)

Смешанный разряд, до 15 лет

1 место - Асылхан Магзумбеков/Мария Лукьянова (Казахстан)

Личный разряд, до 15 лет 

2 место - Алексей Маркин

Личный разряд, до 17 лет

3 место - Дарья Фу

Смешанный разряд, до 19 лет

3 место - Абдулла Мамай/Ноила Ханиязова

Смешанный разряд, до 15 лет

3 место - Алексей Маркин/Анколика Чакраборти (Казахстан/Индия)

Личный разряд, до 15 лет 

3 место - Мария Лукьянова

Личный разряд, до 15 лет

3 место - Асылхан Магзумбеков

Личный разряд, до 15 лет

3 место - Айназ Адильгереева

Личный разряд, до 11 лет

3 место - Назерке Болатбек 

 

#турнир #медали #Грузия #настольный теннис #НОК

Популярное

Все
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
Четыре страны признали палестинское государство
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
В США озвучили имена покупателей TikTok
Учения «Десант-2025» прошли на полигоне «Коктал»
Экстрадирован подозреваемый в хищении почти 9 млрд тенге из «дочки» АО «Самрук-Энерго»
Культовый забег официантов провели в Париже
Почти 2 млн туристов посетили нацпарки Казахстана за 7 месяцев
«Дочку» КТЖ оштрафовали почти на 1,5 млрд тенге
Подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО
В Жамбылской области названа лучшая невестка
Серийный вор маскировался под электрика в Костанае
В Третьяковскую галерею отправятся шедевры казахского искусства
Подозреваемых в вымогательстве у военнослужащего задержали в Павлодаре
Штраф за брань в соцсетях получила астанчанка
Дожди с ветром прогнозируются в Казахстане
Новый сервис для автовладельцев доступен в мобильном приложении «ЦОН»
Безопасность концерта Backstreet Boys обеспечили с помощью цифровых технологий в Астане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Деньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологий
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Нодира Ахмедова завоевала «серебро» на турнире по таеквондо…
Казахстан одержал победу на этапе Кубка мира по батутной ги…
Все решится в Астане
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]