Казахский национальный университет имени аль-Фараби реализует совместные проекты с китайскими вузами технической направленности в области зеленой энергетики, цифровых технологий и искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

Данное соглашение было достигнуто на двусторонней встрече между председателем правления – ректором КазНУ Жансеитом Туймебаевым и вице-министром промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Чжан Юньминем.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы интеграции инновационного потенциала КазНУ и китайских вузов, расширения академической мобильности студентов и ученых, и совместного использования научно-исследовательской инфраструктуры.

На встрече Жансеит Туймебаев отметил, что визит почетного гостя в КазНУ имеет большое значение и проинформировал о результатах работы вуза с китайскими университетами.

«Сегодняшний ваш визит позволит определить новый этап двусторонних связей и изучить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. КазНУ рассматривает китайские университеты как очень важных партнеров. В учебном заведении успешно работают самый крупный в Казахстане Институт Конфуция и кафедра китаеведения. Здесь молодые люди не только изучают китайский язык, но и знакомятся с культурой и цивилизацией Китая. Специалисты КазНУ реализуют более 100 научных проектов. Предлагаю внедрить эти инновационные проекты в производство совместно с китайскими компаниями», – сказал ректор.

В свою очередь, вице-министр промышленности и информатизации Китая Чжан Юньминь отметил, что партнерство имеет большое стратегическое значение, и выразил готовность поддержать совместные проекты.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время визита в Китай отметил, что одной из важнейших инициатив является инвестирование в образование. В этом контексте мы готовы вместе с КазНУ открыть научный центр и готовить квалифицированных специалистов в области цифровых технологий, искусственного интеллекта», – сказал вице-министр Чжан Юньминь.

После переговоров был организован специальный тур для членов делегации. Гости посетили Центр дистанционного зондирования и суперкомпьютера на базе КазНУ, филиал Северо-западного политехнического университета и отделение компании ZTE, ознакомились с научной инфраструктурой учебного заведения.