Казы и жая подорожали в Казахстане

Сельское хозяйство, Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Наибольшее удорожание конины было отмечено в Павлодарской области - на 10,8% за год, передает Kazpravda.kz со сылкой на Energyprom.kz

Фото: energyprom.kz

По итогам февраля текущего года конина подорожала на 4,3% за год. В том числе стоимость любимого казахстанцами казы увеличилась на 4,8%, а жая выросла в цене на 2,5%.

Наибольшее удорожание конины было отмечено в Павлодарской области — на 10,8% за год. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская (плюс 9,8%) и Мангистауская (плюс 9,6%) области.

Наименьший рост цен наблюдался в Астане: всего на 0,7%. При этом в Шымкенте конина подешевела на 4,6% за год.

К 1 февраля в стране насчитывалось 4,2 млн голов лошадей — на 9,4% больше, чем годом ранее.

Наибольшее поголовье было отмечено в Туркестанской (449,9 тыс. голов), Абайской (366,3 тыс. голов) и Карагандинской (349,5 тыс. голов) областях.

Падёж лошадей в январе текущего года составил 372 головы — на 16,6% меньше, чем в январе 2023-го. Наибольший показатель был зафиксирован в Акмолинской области: 117 голов. Далее идут Костанайская и Северо-Казахстанская области: 75 и 35 голов соответственно.

В январе текущего года в хозяйствах РК забили или реализовали на убой 20 тыс. тонн лошадей в живом весе и 10,3 тыс. тонн в убойном весе.

В региональном разрезе больше всего лошадей в живом весе было забито или реализовано на убой в Туркестанской, Актюбинской и Павлодарской областях, в убойном весе — в Туркестанской, Актюбинской областях и Улытау.

В январе текущего года в стране произвели 281 тонну свежей конины и мяса животных семейства лошадиных — на 7,3% меньше, чем годом ранее. При этом выпуск мороженого мяса составил всего 8 тонн, против 13 тонн годом ранее.

62,3% свежей конины было произведено в Актюбинской области: 175 тонн. В тройке регионов-лидеров также оказались Кызылординская и Акмолинская области.

Больше всего мороженой конины произвели в Алматинской области: 3 тонны. Ещё 2 тонны составил выпуск в Западно-Казахстанской области, и по 1 тонне — в Актюбинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

#цены #регионы #казы #конина #жая

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