KEGOC: надежность, модернизация и цифровое будущее национальной энергосистемы
Подготовил Юрий Иртышов
22 декабря энергетики Казахстана отмечают профессиональный праздник. Для многотысячного коллектива АО «KEGOC» эта дата является поводом подвести итоги масштабной работы по обеспечению стабильности национальной энергосистемы и развитию ключевой инфраструктуры республики. KEGOC – стратегический актив государства, выполняющий функции системного оператора Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, обеспечивающий надежность электроснабжения экономики и населения.