О результатах года, ключевых проектах и планах на будущее нашему корреспонденту рассказал председатель правления АО «KEGOC» Наби АЙТЖАНОВ.

– Наби Еркинович, какие ключевые показатели эффективности стали определяющими для KEGOC в 2025 году и каких результатов удалось добиться?

– Уходящий 2025 год стал для коллектива KEGOC продуктивным и динамичным. Для оценки эффективности своей деятельности компания применяет сбалансированную систему показателей, охватывающую финансовые и производственные результаты, а также корпоративные достижения.

Ключевой показатель надежности работы Национальной электрической сети Казахстана, «доступность сети», на протяжении последних трех лет остается стабильно высоким. Это свидетельствует о выполнении в полном объеме плановых ремонтов и технического обслуживания высоковольтного электросетевого оборудования, а также о своевременной реализации и вводе крупных инвестиционных проектов, включая модернизацию и строительство новых подстанций и линий электропередачи.

Последовательно внедряются принципы ESG в подходах к ведению бизнеса и развитию корпоративной ответственности. В результате стратегический KPI по повышению ESG-рейтинга, присваи­ваемого международным независимым рейтинговым агентством, достиг уровня 62 баллов против 51 в 2023 году и 55 баллов в 2024 году.

По предварительным итогам года, KEGOC улучшает плановые производственные показатели по трем регулируемым услугам в среднем на 2,9 процента. Объем услуг по пользованию Национальной электрической сетью составил 77,8 миллиарда кВт.ч, что выше плана на 1,9 миллиарда кВт.ч, или 2,5 процента. Объем услуг по технической дис­петчеризации достиг 116,3 миллиарда кВт.ч, превысив план на 3,6 миллиар­да кВт.ч, или 3,2 процента. Услуги по организации балансирования производства и потребления электроэнергии составили 227,7 мил­лиарда кВт.ч, что на 6,4 миллиарда кВт.ч, или 2,9 процента, выше плановых значений.

Рост объемов оказываемых услуг положительно отразился на финансовых результатах. Чистая прибыль по итогам года ожидается на уровне плана, порядка 67 миллиардов тенге, что подтверждает устойчивость финансовой модели компании и повышение эффективности операционных процессов.

– В обществе периодически поднимаются вопросы изношенности сетей и нехватки пропускной способности. Как KEGOC отвечает на эти вызовы?

– KEGOC эксплуатирует крупнейшую в Центральной Азии магистральную сеть – 28 тысяч километров линий и 83 подстанции. За последние два десятилетия мы системно снижали уровень изношенности магистральных линий – с 81 до 62,8 процента. Реконструкция и модернизация продолжаются, что позволяет поддерживать надежность и устойчивость энергосистемы.

В 2025 году осуществляется инвести­ционная программа объемом 99 миллиарда тенге. Значительная часть средств – 23,1 миллиарда – направлена на поддержание текущего уровня производства.

Одно из ключевых направлений инвес­тиционной программы – увеличение мощности автотрансформаторов на подстанциях «Жетіқара», «Нұра», «Сарыөзек» и «Састөбе». Суммарный прирост мощности составил 860 МВА, что напрямую повышает надежность электроснабжения регионов.

В ближайшие пять лет планируется модернизация и усиление еще 18 объектов филиалов компании. Это даст прирост мощности на 1 837 МВА.

Параллельно мы ведем два наиболее значимых инфраструктурных проекта последнего десятилетия – «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана» и «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана». Они включены в Национальный инфраструктурный план и выполняются в соответствии с поручениями Главы государства. Эти проекты обеспечат надежное энергоснабжение регионов и создадут условия для дальнейшей интеграции возобновляемых источников энергии.

Проект по усилению сети Южной зоны увеличит пропускную способность транзита Север – Юг на 440 МВт и снизит зависимость региона от энергосистем соседних государств. В рамках этого проекта предусмотрено строительство 475 километров линий и модернизация трех подстанций: «Шу», «Жамбыл» и «Шымкент». Завершение работ, согласно поручению Президента, – до 1 июля 2027 года.

Проект по объединению Западной зоны предусматривает строительство ЛЭП-500 кВ протяженностью 604,3 километра между подстанциями «Қарабатан» и «Өлке» и расширение энергообъектов. Период реализации – 2021–2027 годы.

Также в рамках перспективных проектов планируется строительство порядка 7 тысяч километров новых линий электропередачи 500 кВ, которые позволят охватить практически все регионы страны системообразующими линиями 500 кВ, создать надежную электричес­кую сеть для развития ЕЭС Казахстана и закольцевать важные энергетические зоны страны.

– Казахстан активно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект. Какие решения реализует­ KEGOC?

– Глава государства поставил задачу модернизации экономики через масштабную цифровизацию и внедрение ИИ. Цифровизация становится основой новой модели энергосистемы, ориентированной на устойчивость, прозрачность и технологии.

АО «KEGOC», единственный среди системных операторов энергосистем Центральной Азии, внедрило централизованную систему автоматического регулирования частоты и мощности. В результате время реакции на дисбалансы в ЕЭС Казахстана сократилось с 30 минут до одной секунды, а экономический эффект составил 16 миллиардов тенге.

Система WACS увеличила пропускную способность транзита Север – Юг на 200 МВт, что эквивалентно дорогостоя­щему проекту по строительству новой линии 220 кВ. Модернизирована SCADA с модулем EMS, включающим функции тренажера для диспетчерского персонала, советчика диспетчера, прогнозирования режимов и технологических потерь.

Цифровые решения позволяют KEGOC соответствовать новым требованиям энергоперехода, интеграции ВИЭ и повышению технологической безопас­ности страны.

– Планы масштабные и требуют больших объемов высокотехнологичного оборудования. Используете ли вы продукцию отечественного производства?

– Сегодня офтейк-контракты стали эффективным инструментом долгосрочной поддержки отечественной промышленности. KEGOC формирует стабильный рынок сбыта, а производители – расширяют мощности и локализацию.

KEGOC одним из первых в республике внедрил механизм офтейк-соглашений. За последние десять лет структура закупок изменилась: если ранее преобладали зарубежные поставки, то сегодня доля казахстанской продукции составляет 65 процентов в товарах и до 66 процентов – в работах и услугах.

Пример: в 2022 году было всего четыре договора на 7,8 миллиарда тенге, а в 2025 году – 12 контрактов на более чем 20,9 миллиарда тенге. Офтейк-контракты позволяют заключать долгосрочные соглашения сроком до 20 лет, что дает производителям уверенность и возможность развивать мощности.

– Как известно, потребление в Казахстане растет ежегодно, а значит, растет и нагрузка на сети. Как KEGOC подготовился к предстоящему зимнему периоду 2025–2026 годов?

– Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2025–2026 годов мы получили еще 3 октября, подтвердив выполнение всех требований, необходимых для устойчивой работы энергосистемы в зимний максимум нагрузок.

Выполнен полный объем запланированных ремонтов на 577 объектах компании. Созданы аварийные запасы материа­лов, трансформаторного масла и ГСМ.

При прогнозируемой максимальной нагрузке 17,6 ГВт ожидается дефицит до 1 ГВт, который будет покрыт за счет импорта из соседних энергосистем. Также инициирована усиленная финансовая ответственность энергопроизводителей за качественное обслуживание оборудования. Для обеспечения бесперебойной работы сети создан аварийный запас материалов и трансформаторного мас­ла. Линейные бригады укомплектованы техникой и готовы к оперативному реагированию на нештатные ситуации.

– KEGOC традиционно демонстрирует высокий уровень социальной стабильности. Каким образом компания поддерживает своих сотрудников?

– АО «KEGOC» рассматривает развитие персонала как ключевой элемент устойчивой деятельности. В 2025 году мы вновь подтвердили статус социально ориентированного работодателя. По данным Samruk Research Service, уровень социальной стабильности у нас составил 88 процентов, что является одним из лучших показателей среди компаний фонда «Самрук-Қазына».

Рост показателя стал возможен благодаря расширению социального пакета и укреплению программ профессио­нального развития: наставничество, институт внутренних тренеров, карьерный рост. По оценке производственного персонала, уровень его вовлеченности составляет 90 процентов, социального благополучия – 75 процентов, социального спокойствия – 97 процентов. Это результат системной работы по развитию корпоративной культуры, расширению соцпакета и поддержке сотрудников.

Компания оказывает материальную помощь, предоставляет компенсации и поддерживает сотрудников в решении жилищных вопросов. В целях поддерж­ки персонала в компании введена долж­ность корпоративного психолога, организуются обучающие сессии. KEGOC инвестирует в обучение сотрудников, развивает внутренний институт экспертов и внедряет программы ИИ. Подписаны меморандумы с АУЭС и КазАТУ, ведется профориентация и реализация молодежной политики.

В Алматинском университете энергетики и связи имени Г. Даукеева мы открыли учебно-тренировочный комплекс национального диспетчерского центра системного оператора. В университете изучаются учебные дисциплины, напрямую связанные с режимами работы электрических сетей. Теперь подготовка по этим направлениям осуществляется с использованием нового учебно-тренировочного центра. Комплекс оснащен видеостеной и компьютерами с установленными системами SCADA и DTS, отражающими актуальную схему энергосистемы Казахстана, – электростанции, подстанции и линии электропередачи.

Отдельная гордость – трудовые динас­тии. В KEGOC работают 26 семейных династий, которые передают профессио­нальные традиции и преемственность. Это укрепляет корпоративную культуру и доверие между поколениями.

KEGOC продолжит наращивать со­циальную поддержку сотрудников, соз­давать условия для их профессионального роста, что является важной частью реализации стратегии компании.

Сохраняя курс на социальную ответственность, KEGOC продолжит обеспечение комфортной, устойчивой и мотивирующей рабочей среды, создавая условия для профессионального роста сотрудников и достижения стратегичес­ких целей компании. Поддержание высокой социальной стабильности – важная часть стратегии KEGOC как социально ответственного системного оператора.

– Каковы ваши пожелания коллективу и энергетикам страны?

– Поздравляю всех коллег с Днем энергетика! Благодарю сотрудников KEGOC за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие казахстанской энергетики. Желаю крепкого здоровья, новых достижений и успешного исполнения всех замыслов. Пусть грядущий 2026 год станет для республики и ее жителей годом устойчивого развития, технологического прогресса и новых возможностей!