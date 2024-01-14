Керри покинет администрацию США

Политика
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При этом он будет помогать Байдену с подготовкой к выборам, передает Kazpravda.kz

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри собирается этой зимой покинуть свой пост и в дальнейшем помогать Джо Байдену с предвыборной кампанией, сообщает Интерфакс со ссылкой на Axios.

"Джон Керри позднее зимой покинет администрацию и планирует помогать кампании Байдена", - информирует портал.
Отмечается, что в настоящее время он работает с руководителем аппарата Белого дома Джеффом Зайентсом над уходом с должности в ближайшие месяцы - до весны.

По словам собеседника Axios, 80-летний Керри считает, что "переизбрание Байдена - то, что будет иметь самое важное значение для прогресса в области решения проблем климата как в стране, так и во всем мире".

Керри - бывший госсекретарь и бывший председатель сенатского комитета по иностранным делам. Он был кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2004 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

#США #Джо Байден #Джон Керри

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