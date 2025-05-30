Казахстанские атлеты выиграли 29 медалей - 10 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых, сообщает Kazpravda.kz

Своим мнением о прошедшем соревновании поделился победитель Кубка мира в дисциплине лоу-кик в весе до 67 кг Алихан Оздоев.

— Кубок мира в Турции стал для меня серьёзным испытанием. Я провёл четыре поединка, и каждый из них требовал максимальной концентрации, выносливости и силы духа. Соперники были очень подготовлены, за плечами многих — большой опыт и участие в сильнейших кикбоксерских состязаниях. Но я знал, зачем приехал, и старался показать всё, чему научился за годы тренировок. Очень рад, что удалось завоевать золотую медаль. Это не только личная победа, но и вклад в копилку нашей сборной и всей страны.

Огромную роль сыграла поддержка моего коллектива — воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева, где я служу в МЧС РК. Руководство дало мне возможность полноценно подготовиться к соревнованиям, а сослуживцы морально поддерживали на каждом этапе. Также хочу поблагодарить тренеров, которые вложили в нас силы, знания и веру. Без их труда не было бы этого результата. Мы много работали, и эта победа — итог командной работы, - говорит Оздоев.