"Киндер-паспорт" вдвое подешевеет в Казахстане

Принятые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и связаны с совершенствованием законодательства в области миграции населения, передает Kazpravda.kz

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"Они предполагают снижение государственной пошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП, введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его страниц, то есть за выдачу паспорта детям до 16 лет – 4 МРП, паспорта с 36 страницами – 8 МРП, паспорта с 48 страницами – 12 МРП", - сообщили корреспонденту Kazpravda.kz в пресс-службе МВД республики.

Кроме того, будет увеличен размер госпошлины от 0,2 МРП до 1 МРП за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.

Как и прежде, при первичном получении удостоверений личности стоимость составит 0,2 МРП.

"Принятые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года", - отметили в МВД.

С 2020 года исключена запись и вклеивание фотографии детей до шестнадцати лет в паспорта родителей при выезде за пределы Республики Казахстан, в связи с чем детям требуется оформление отдельного паспорта при выезде за границу, что влечёт рост финансовой нагрузки на их семьи, особенно если в семье несколько детей.

Согласно закону "О документах, удостоверяющих личность" паспорт гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на 10 (десять) лет.

Учитывая международный опыт по выдаче так называемых "киндер-паспортов" для детей и быстро меняющуюся внешность детей, сокращен срок действия паспорта для детей младше 12 лет - до 5 лет, старше 12 лет - до 16 лет (учитывая, что в этот период внешность ребенка наиболее сформирована).

Срок действия паспорта остается прежним - 10 лет.