Китай побил новый рекорд по бурению сверхглубоких скважин на суше

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Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) сообщила, что в Китае произошел новый технологический прорыв на сверхглубокой скважине на краю пустыни Такла-Макан на северо-западе страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Объявление было сделано после завершения буровых работ на скважине «Ha 13-H9» на нефтяном месторождении Тарим, расположенном в уезде Шая префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района, достигнув конечной глубины 7 341 метр.

Дневной рекорд был достигнут благодаря значительным разработкам в области ключевого технического оборудования, включая высокопрочные бурильные трубы, жаропрочные буровые растворы, выдерживающие температуру до 220 градусов по Цельсию, а также каротажные приборы, способные работать на глубине нескольких тысяч метров под поверхностью.