Глава нашего государства в сопровождении министра культуры и туризма КНР Сунь Ели осмотрел Культурный центр Казахстана в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В Культурном центре дети продемонстрировали Президенту Касым-Жомарту Токаеву владение казахским языком.

Также в этом центре китайские школьники исполнили на домбре попурри из известных казахских и китайских музыкальных произведений.

Высокие гости стали свидетелями мастер-класса по валянию войлока для пекинских детей.

Ранее Касым-Жомарту Токаеву были представлены в центре залы, библиотека, кабинеты казахского языка, музыки и творчества. В выставочном зале размещены экспонаты и артефакты, охватывающие историю Казахстана от древнесакского периода до начала XX века.

В библиотечном фонде центра около 1000 книг на казахском, китайском, английском и русском языках.

Там же Глава государства тепло побеседовал с представителями Клуба друзей Казахстана и бывшими послами КНР в нашей стране.