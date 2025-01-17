Китайский многофункциональный центр откроют в Астане

В рамках рабочей встречи министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева с вице-президентом Jiangsu Province SOHO Holdings Group Co Дин Хаем обсуждалась инициатива создания многофункционального центра в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ

Фото: МТИ

Идея открытия центра в Астане основана на опыте создания в 2024 году торгового центра «Центральная Азия – Цзянсу» в китайском городе Нанкин. Как отметил Арман Шаккалиев, торговый центр в Нанкине представляет собой уникальную площадку, где размещены компании из стран Центральной Азии, включая Казахстан.

«Сегодня на этой площадке свою продукцию представляют казахстанские компании. Более того, они получили возможность реализовывать товары через стриминговые продажи. С момента открытия торгового центра на e-commerce платформе Douyin в режиме реального времени было продано продукции на сумму порядка 600 тыс. юаней», - подчеркнул министр.

Вице-президент Jiangsu Province SOHO Holdings Group Co. Дин Хай уточнил, что в состав нового многофункционального центра войдут торговый павильон, культурный центр, а также офис компании Jiangsu SOHO Holdings Group Co. Ltd. Помимо этого, в мае 2025 года в Астане планируется проведение экспортно-импортной выставки провинции Цзянсу, которая станет частью масштабного проекта.

Шаккалиев заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта. Основным партнером в развитии центра выступит АО «Центр развития торговой политики «QazTrade». Министр также поддержал инициативу проведения выставки, предложив необходимую площадку для ее организации.

«Реализация данного проекта станет значимым шагом для укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и провинцией Цзянсу. Китай является стратегически важным торговым партнером Казахстана, занимая лидирующие позиции по объемам двустороннего товарооборота. Глава государства поставил задачу по доведению взаимной торговли с Китаем до $100 млрд. Уже сегодня мы наблюдаем динамичное развитие сотрудничества с провинцией Цзянсу: за 11 месяцев товарооборот вырос в два раза, достигнув $2,66 млрд, а казахстанский экспорт увеличился в 3,4 раза, составив $1,49 млрд», - подчеркнул министр.

По итогам января-ноября 2024 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем составил $27,1 млрд. Экспорт из Казахстана в Китай увеличился на 1,6%, достигнув $13,5 млрд.