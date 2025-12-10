Китайский стартап поставил рекорд в роботостроении

78
Айман Аманжолова
корреспондент

Компания создала 5 000 человекоподобных роботов за 36 месяцев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © AgiBot

Шанхайская компания AgiBot объявила, что изготовила своего 5 000-го человекоподобного робота, важный этап для одного из главных робототехнических стартапов Китая, за которым наблюдают во всем мире.

О достижении сообщили в ходе прямой трансляции с производственной площадки, дав редкую возможность увидеть, как компания столь быстро масштабирует свои производственные системы. Эта веха достигнута менее чем через три года после основания компании в феврале 2023 года, установив новый ориентир в стремительно развивающемся секторе гуманоидов.

AgiBot представила подробные данные о производстве. Вместо того, чтобы полагаться на одну платформу, она выстраивает выпуск вокруг трех продуктовых линеек, каждая из которых рассчитана на разные коммерческие сценарии. Такое сочетание показывает, что стратегия массового производства опирается на разнообразие моделей, созданных под потребности заказчиков в разных отраслях.

Линейка Lingxi X-Series — это портфель проворных двуногих роботов. По данным AgiBot, произведено 1 846 единиц.

Линейка Expedition A-Series насчитывает 1 742 экземпляра. Это полноразмерный человекоподобный робот, предназначенный для широкого диапазона задач; недавно он установил мировой рекорд, преодолев расстояние более 100 километров — от Сучжоу до Шанхая.

Линейка Genie G-Series составляет 1 412 единиц. Эти роботы имеют прикладные конструкции, часто с колесными основаниями, и предназначены для промышленной и логистической среды, где требуется высокая эффективность.

Достигнутая веха также демонстрирует позиции компании на фоне других соперников. UBTech недавно заявила, что планирует выйти на показатель 5 000 единиц в 2026 году. Текущие результаты AgiBot указывают на более высокие темпы, подкрепленные стратегией, сочетающей развитие ИИ и эффективное производство аппаратного обеспечения.

По данным компании, ее роботы уже используются в восьми коммерческих секторах — от интеллектуального производства и логистической сортировки до гостиничных служб и коммерческих выступлений.

#Китай #производство #рекорд #робот

Популярное

Все
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
В тройке лидеров
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Великолепная пятерка на Australian Open
Срезан плодородный слой с холма
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Служение Отечеству – дело всей жизни
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

В Китае казнили экс-главу инвесткомпании Huarong Internatio…
Казахстан и Китай открыли фестиваль снежно-ледового туризма
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанн…
Президент поручил завершить интеграцию eGovBusiness с Цифро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]