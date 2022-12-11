Клубы пара накрыли дома в центре Астаны из-за коммунальной аварии (Видео)

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Жилищный комплекс остался без отопления в Астане, передает Kazpravda.kz.

Улицу Мангилик Ел в районе Ботанического сада затянуло густым паром. Причина тому – коммунальная авария на теплотрассе.

По данным пресс-службы акимата без отопления остался один ЖК.

На месте уже работает бригада АО "Астана-Теплотранзит".

"При производстве работ была повреждена тепловая сеть. Оперативная бригада находится на месте для локализации участка. Под врменное отключение попадает один ЖК по улице Мангилик Ел", – сообщили в акимате.