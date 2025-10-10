фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Выступая на заседании, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали

Рахмона за теплый прием и безуп­речную организацию саммита. Отдельные слова признательнос­ти Президент Казахстана выразил Президенту РФ Владимиру

Путину за его вклад в укрепление дружбы, солидарности и стратегического партнерства между странами Центральной Азии и Россией.

– Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развиваю­щегося региона в глобальных процессах признаются в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Но в силу историчес­ких, политических, экономичес­ких, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире – 7 591 километр. Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитичес­кие потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнк­туры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. Отрадно, что ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства. Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру Российского государства, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате. И нынешняя встреча в Душанбе призвана придать этому процессу новый импульс. Основная задача такого партнерства – это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества.

На саммите он обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России.

В первую очередь это развитие торговли и кооперации в индуст­риальной сфере. Президент напомнил, что на первом саммите главы государств условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принятый в Душанбе План совместных действий в этом направлении включает в себя свыше 50 мероприятий. Казахстанский лидер призвал приложить максимальные усилия для своевременной реализации этого важного документа.

– Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20 процентов и превысил 50 миллиардов долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она дос­тигла 28 миллиардов долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 миллиардов долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33 процента, превысив 4 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реа­лизовано 114 проектов с объе­мом инвестиций более 21 миллиарда долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 миллиарда долларов, – перечислил

Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что стороны высту­пают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота. Решению этих задач, по словам Главы государства, способствуют создание зон приграничной торговли, регулярное проведение совместных деловых мероприятий, развитие электронных торговых площадок.

– В настоящее время в Цент­ральной Азии формируется сеть совместных торгово-промышленных зон и индустриальных хабов. На этих площадках создаются условия для локализации производства, кооперации по всей цепочке добавленной стоимости и обеспечения стабильных поставок. Участие российского бизнеса в таких проектах способствует долговременному присутствию товаров российского происхождения на наших рынках, – считает Президент.

По мнению Главы государства, большие перспективы для совместной деятельности открываются в сельском хозяйстве.

– Положительные результаты уже имеются, но можно получить гораздо больший эффект, сделав упор на совместное внедрение инноваций, – сказал

Касым-Жомарт Токаев. – Речь идет о создании агротехнологических стартапов, широком применении технологий точного земледелия, развитии современных агрологистических площадок, формировании центров компетенций, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Он отметил, что Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком зерна. И Казахстан по этому показателю тоже входит в группу мировых лидеров. Учитывая огромный потенциал в этой сфере, Президент предложил рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна, что позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

– Убежден, мы должны исходить из стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль, при этом не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках. В целом синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества, – подчеркнул он.

Еще одно приоритетное нап­равление – укрепление транс­портно-логистических связей.

– Для Казахстана взаимодействие с Россией стратегически важно. В силу географического фактора Казахстан в состоянии обеспечить устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга в качестве центрального звена евразийской транспортно-логистической сети. Россия же – это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки. Поэтому сотрудничество с Россией в транспортно-логистической сфере – это дело повышенной стратегической важности, – заявил Президент.

По территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Как сообщил Глава государства, за последние 15 лет наша страна в целях комплексной модернизации вложила в эту отрасль свыше 35 млрд долларов.

– В результате мы получили устойчивый рост объемов перевозок. Железнодорожный транзит грузов из России в Цент­ральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26 процентов, превысив 30 миллионов тонн. При этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50 процентов. Более того, поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в 3 раза, достигнув свыше 5 миллионов тонн, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Перед Правительством РК стоит задача по продолжению активной работы для развития современной, безопасной, устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры региона и в целом евразийского пространства. До 2030 года планируется отремонтировать 11 тыс. и проложить свыше 5 тыс. км новых железных дорог.

Нашей страной принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автокоридора Западная Европа – Западный Китай. К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.

По словам Президента, совместно с российскими и туркменскими партнерами Казахстан развивает восточную ветку коридора Север – Юг, где уже сегодня зафиксирован значительный рост объемов перевозок. К 2027 году планируется удвоение пропускной способности данной транспортной артерии. По итогам прошлого года грузопоток там составил почти 2,5 млн тонн.

– Полному раскрытию потенциала маршрута и привлечению необходимых средств способствовал бы запуск Совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора Север – Юг, – предложил Касым-Жомарт Токаев. – К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября. Перспективными видятся и проекты развития транспортных коридоров через Афганистан на рынки Южной Азии. Для координации усилий и оперативного решения данных вопросов предлагается создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора Север – Юг. Совет могли бы возглавить главы транспортных ведомств наших стран с подключением специалистов, экспертов и предпринимателей, – добавил он.

Высоко оценил Глава государства и колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере энергетики.

Так, благодаря трехстороннему газовому союзу России, Казахстана, Узбекистана в регионе формируется новый энергетический каркас, который обеспечит надежные поставки газа для граждан и промышленности. Отдельно Президент отметил значение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 млн тонн казахстанской нефти.

– Выражаю признательность Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за глубокое понимание данной проблематики и принимаемые меры, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – В то же время особую актуальность приобретает так называемый восточный вектор. Казахстан выступает в качестве транзитного звена транспортировки российской нефти в Китай объемом до 10 миллионов тонн в год. При этом поставки в 2024 году уже превысили этот показатель. С учетом растущей динамики транзита есть возможность увеличить его объем. На днях в Санкт-Петербурге подписан важный документ о сотрудничестве в газовой сфере между Казахстаном и Россией, – подчеркнул он.

Президент также заметил, что в последние годы дан мощный импульс сотрудничеству с Россией в сфере атомной энергетики. По его словам, строительство первой АЭС в Казахстане с участием «Росатома» открывает новую страницу стратегического партнерства двух стран.

– Взаимодействие в атомной промышленности обеспечит развитие целого ряда сопутствующих отраслей. Это критически важно для нас. Предлагаем создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла и обращения с радиоактивными отходами. Актуальным видится укрепление современной научно-исследовательской базы и системы подготовки квалифицированных кадров. Первый шаг в этом направлении уже сделан. В Алматы открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Планируем продолжить работы в этом направлении с привлечением научно-исследовательских институтов обеих стран. Недавно мною было проведено заседание Совета по науке. Выяснилось, что потенциал для такого взаимодействия не утрачен, он находится в рабочем состоянии, – отметил Глава нашего государства.

Насущной задачей становится цифровая трансформация на основе внедрения технологий искусственного интеллекта. На саммите Президент рассказал о проводимой в Казахстане комплексной работе в данной сфере.

В частности, он проинформировал коллег, что на днях в Астане открылся Международный центр ИИ, нацеленный на создание целостной экосистемы отечественных разработок в партнерстве с мировыми компаниями, в том числе и с российскими. Запущен национальный суперкомпьютер и поставлена задача ввести в действие второй. Реализуется специальная госпрограмма, охватывающая более 400 тыс. студентов, начат процесс создания Исследовательского университета в области ИИ.

– Мы заинтересованы в обмене опытом, взаимных стажировках, участии в исследовательских проектах и других совместных инициативах. Выстраивание долгосрочного продуктивного сотрудничества с Россией, одним из мировых лидеров в научных и производственных инновациях, для Казахстана представляет особый интерес и рассматривается как приоритетное направление двустороннего взаимодействия, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.

– В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия. Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул Президент.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросе развития многогранных культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии и России, который остается для стран неизменным приоритетом.

– Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного, – заявил Глава государства. – Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом «Единство в многообразии».

По мнению Президента, в данном контексте особое значение приобрело развитие связей в сфере высшего образования. Он сообщил, что 60 университетов Казахстана сотрудничают с 50 вузами России, а число казахстанских студентов в России превысило 60 тыс. человек.

Кроме того, в Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО. В прошлом году в нашей стране открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В свою очередь в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов.

Знаковым событием Глава государства назвал запуск филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета, который стал первым представительством зарубежного вуза в России.

– Выражаю признательность коллегам за конструктивное сотрудничество в этой сфере. Учитывая столь интенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, предлагаю провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия – Россия». Современные реалии диктуют необходимость активного развития цифровых форм взаимодействия. В этой связи полагаю возможным создать совместную образовательную онлайн-платформу «Цифровая библиотека ЦА – РФ» с доступом к курсам, лекциям, архивам наших университетов, – выступил с инициативами Касым-Жомарт Токаев.

Важнейшим вопросом является обеспечение безопасности. Тем более в современных условиях, когда международная обстановка остается сложной и во многом непредсказуемой.

– На мой взгляд, единственно правильным ответом на все вызовы может быть продолжение нашего сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии, – убежден Глава государства.

Он также подчеркнул, что важнейшей задачей для Казахстана остается эффективное противодействие терроризму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков, особенно синтетических. Для устранения этих угроз нужны согласованные действия компетентных органов, постоянная поддержка специализированных межгосударственных структур, таких как ЦАРИКЦ, Антинаркотический центр ШОС и других.

– Полагаю необходимым продолжить совместную работу секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия – Россия». Считаю важным принять меры по обеспечению киберзащиты и противодействия киберпреступлениям, в том числе с применением искусственного интеллекта, – сказал Президент.

Неотъемлемым фактором укрепления региональной безопасности остается ситуация в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев высказался за продолжение скоординированной работы по вовлечению этой страны в региональные экономические процессы.

– Здесь полезную роль могла бы сыграть Миссия ООН по содействию Афганистану. Полагаю возможным рассмотреть совместное обращение к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы этой миссии компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на пресловутых принципах «инклюзивности» и «гендерного равенства». Прежние назначения показали, что эти принципы, во всяком случае относительно Афганистана, неэффективны. Надеемся, что недавно созданный Региональный хаб ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана также внесет свой вклад в решение указанных задач, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве во имя стабильности и прогресса стран Центральной Азии и России.

В ходе заседания также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.