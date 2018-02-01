​Ключевые задачи развития

Обсуждению аспектов реализации задач, поставленных в Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», было посвящено заседание «круглого стола» в Биб­лиотеке Первого Президента РК – Елбасы. Задал тон беседе замес­титель директора учреждения, доктор политических наук Амерхан Рахимжанов. Он отметил, что Послание 2018 года открывает новую страницу в истории независимого Казахстана.

– Казахстан вступает в эпоху Четвертой промышленной революции с колоссальным потенциалом, стабильной экономикой и сплоченным обществом, – сказал Амерхан Рахимжанов. – Однако и вызовы современного мира серьезны и требуют незамедлительных и в то же время выверенных решений.

Особое внимание спикер уделил обозначенной в Послании задаче по формированию передовой сис­темы образования в Казахстане.

– Сквозная цель образовательных программ всех уровней от дошкольного до высшего – развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний, – подчеркнул он. – Новая система образования в контексте Послания представляет собой отдельную отрасль экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциа­лом. Конечная цель работы этой новой системы обозначена в знаковом документе Елбасы простой и понятной для всех формулой: «Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды».

На значении развития человеческого капитала в контексте Пос­лания остановился и заместитель директора Института истории государства МОН РК Амангельды Кашкимбаев.

– Одним из важнейших условий формирования конкурентоспособных профессиональных кадров является качественное образование. Соответственно, главные преобразования должны коснуться педагогического сообщества и молодежи как основного фактора развития нового казахстанского общества, – считает спикер.

Заместитель директора Библиотеки Елбасы Тимур Шаймергенов сделал акцент на стратегическом значении нового программного документа.

– Послание «Новые возможнос­ти развития в условиях Четвертой промышленной революции» продолжает идею кардинальной модернизации Казахстана для обеспечения будущего вхождения в тридцатку мировых лидеров к 2050 году. В текущем году Глава государства дал новые поручения, дополняющие прошлогодние и в совокупности реализующие большую стратегическую задачу национального масштаба, – отметил он.

В обсуждении также приняли участие известные отечественные историки и политологи. Было отмечено, что институт Послания Президента стал обязательным элементом государственной стратегии Республики Казахстан. Анализируя этот программный документ, экспертное сообщество предлагает модели реализации поставленных задач и обращает внимание на проблемные моменты, над которыми необходимо работать. Таким образом, ежегодное Послание Президента народу Казахстана является одним из самых значимых политических событий страны, определяющих вектор дальнейшего развития государства.