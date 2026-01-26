КНБ пресек схему фиктивного производства медоборудования в «OrdaMed»

Дана Аменова
Предприятие, используя поддельные документы о казахстанском содержании, незаконно получало государственные преференции, поставляя импортное оборудование под видом отечественного товара

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Служба по противодействию коррупции КНБ РК раскрыла и пресекла масштабную схему фиктивного производства медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснило следствие, руководство АО «OrdaMed», используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом, фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате, государству нанесен ущерб на 4,5 млрд тенге.

В ходе обысков у руководства АО «OrdaMed» изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях «Interdentica», «Erkin Brand» и «OrdaMed».

«С санкции суда взяты под стражу технический директор АО «OrdaMed», бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводится досудебное расследование», – сообщили в КНБ.

Правительство РК ранее одобрило заключение соглашений об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и компаниями ТОО «АлтИНФАРМ», ТОО «МСП-РОМФАРМ», ТОО «Абди Ибрагим Глобал фарм», АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» по локализации фармпроизводств. Общий объем инвестиций по утвержденным проектам составляет 173 млрд тенге.

 

