Книгу "Герои великой степи" презентовали в музее МВД

Как отметил Халық қаһарманы Каирбек Сулейменов, такие книги нужны для молодежи, личного состава, и в целом для молодого поколения Казахстана.

Фото пресс-службы МВД РК

В музее Министерства внутренних дел РК состоялась презентация книги "Герои великой степи". Она посвящена героям, погибшим на фронте ВОВ, тем, кто исполнял и сегодня исполняет служебный долг по защите общественного порядка и безопасности граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

В мероприятии приняли участие известный космонавт, Халық қаһарманы Тохтар Аубакиров и бывший министр внутренних дел, Халық қаһарманы Каирбек Сулейменов.

"Это яркий пример для подрастающего поколения. Благодаря подвигу наших героев мы обрели независимость, стали суверенным государством. От своего имени, а также от имени коллег я хочу отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, народным героям и поблагодарить тот коллектив, который создал эту книгу", – сказал министр Марат Ахметжанов.

"Спасибо, что не забыли наших героев великой степи, собрали по кусочкам целую историю и издали книгу", – подчеркнул Халық қаһарманы, космонавт Токтар Аубакиров.

"Вот такого рода книги в первую очередь предназначены не для нас, а для нашей молодежи, для личного состава, и вообще молодого поколения нашего государства", – отметил Халық қаһарманы, генерал-полковник Каирбек Сулейменов.

В ходе мероприятия председатель ветеранской организации МВД Умирзак Болсамбеков подарил музею ведомства историческую энциклопедию.

Справочно-энциклопедический сборник издан по инициативе Общественного объединения “Казахстанской организации ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии”, а также при поддержке министра внутренних дел Марата Ахметжанова, добавили в МВД.